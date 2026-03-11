O avanço da inteligência artificial voltou ao centro do debate global após uma previsão contundente do empresário e filantropo Bill Gates. Segundo ele, a rápida evolução dessa tecnologia pode tornar os humanos desnecessários para grande parte das tarefas atualmente realizadas por pessoas dentro de aproximadamente dez anos.

A análise foi apresentada em aparições públicas recentes e reacendeu discussões sobre o impacto da automação em profissões, educação e serviços essenciais. Para Gates, a inteligência artificial representa uma mudança de escala comparável — ou até superior — à revolução provocada pelo computador pessoal nas décadas finais do século passado.

O ponto central de sua visão é que sistemas inteligentes tendem a assumir funções que hoje dependem de especialistas humanos, ampliando drasticamente o acesso a conhecimento e serviços.