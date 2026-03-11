11 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
REESTRUTURAÇÃO

Volkswagen amplia cortes e planeja demitir 50 mil até 2030; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba
A crise no setor automotivo levou a Volkswagen a anunciar um amplo plano de cortes que prevê 50 mil demissões até 2030.

A montadora alemã Volkswagen anunciou um amplo plano de reestruturação que prevê a eliminação de 50 mil postos de trabalho até 2030. A decisão faz parte de uma estratégia para reduzir despesas diante de um cenário cada vez mais desafiador para a indústria automotiva global.

Os cortes ocorrerão na Alemanha, onde a empresa mantém parte significativa de sua força de trabalho. A iniciativa também deve atingir outras marcas do grupo, incluindo Audi e Porsche, além da subsidiária de tecnologia Cariad. O anúncio foi feito pelo presidente do grupo, Oliver Blume, durante a apresentação dos resultados financeiros anuais da companhia.

Resultados financeiros mostram impacto da crise

Os números divulgados pela montadora revelam a dimensão das dificuldades enfrentadas. Em 2025, o lucro líquido caiu 44%, encerrando o ano em 6,9 bilhões de euros. Já o lucro operacional recuou quase 53%, chegando a 8,9 bilhões de euros.

Entre os fatores que pesaram no resultado estão encargos extraordinários de cerca de 9 bilhões de euros, relacionados principalmente a mudanças estratégicas e ajustes internos. Desse total:

  • 5 bilhões de euros estão ligados à revisão da estratégia de eletrificação da Porsche;
  • 3 bilhões de euros resultam de tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos;
  • 1 bilhão de euros foi destinado ao processo de reestruturação da própria Volkswagen.

Concorrência chinesa e demanda fraca na Europa

Além das pressões financeiras, a empresa enfrenta competição crescente de montadoras da China, especialmente no segmento de veículos elétricos, área considerada estratégica para o futuro do setor.

Outro desafio é a demanda enfraquecida no mercado europeu, que limita o crescimento das vendas e pressiona as margens de lucro.

Em 2025, o grupo registrou 9 milhões de veículos entregues, volume 0,2% inferior ao do ano anterior. Mesmo assim, o faturamento anual permaneceu praticamente estável, em 322 bilhões de euros.

Plano de cortes foi ampliado

O novo anúncio amplia uma decisão tomada anteriormente. No final de 2024, a Volkswagen havia firmado um acordo com sindicatos para reduzir 35 mil empregos no país até o fim da década.

Com o agravamento do cenário econômico, o plano foi revisado e passou a prever 50 mil demissões, medida que deve gerar uma economia estimada em 15 bilhões de euros por ano.

