A montadora alemã Volkswagen anunciou um amplo plano de reestruturação que prevê a eliminação de 50 mil postos de trabalho até 2030. A decisão faz parte de uma estratégia para reduzir despesas diante de um cenário cada vez mais desafiador para a indústria automotiva global.

Os cortes ocorrerão na Alemanha, onde a empresa mantém parte significativa de sua força de trabalho. A iniciativa também deve atingir outras marcas do grupo, incluindo Audi e Porsche, além da subsidiária de tecnologia Cariad. O anúncio foi feito pelo presidente do grupo, Oliver Blume, durante a apresentação dos resultados financeiros anuais da companhia.

Resultados financeiros mostram impacto da crise