Piracicaba possui uma frota de veículos que se aproxima do número de habitantes da cidade. Dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) indicam que o município conta com cerca de 330 mil veículos registrados.
Segundo estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Piracicaba tem aproximadamente 423 mil moradores.
- VEJA MAIS:
- Número de veículos cresce 3 vezes mais que a população
- Torresmofest volta a Piracicaba com shows e comida de rua
- VíDEO: Grave acidente mata mulher na SP 127 em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Com esses números, a cidade apresenta uma média de quase um veículo para cada habitante, índice considerado alto e que reflete o crescimento da frota nos últimos anos.
Entre os veículos registrados estão carros, motos, caminhões e utilitários. O aumento da frota acompanha o crescimento econômico e populacional da cidade, mas também traz desafios relacionados ao trânsito, mobilidade urbana e infraestrutura viária.
Especialistas apontam que o aumento do número de veículos exige investimentos constantes em planejamento urbano, ampliação de vias e incentivo ao transporte público para evitar congestionamentos e melhorar a mobilidade na cidade.