MOBILIDADE

Número de veículos em Piracicaba se aproxima do de habitantes

Piracicaba possui uma frota de veículos que se aproxima do número de habitantes da cidade. Dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) indicam que o município conta com cerca de 330 mil veículos registrados.

Segundo estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Piracicaba tem aproximadamente 423 mil moradores.

Com esses números, a cidade apresenta uma média de quase um veículo para cada habitante, índice considerado alto e que reflete o crescimento da frota nos últimos anos.

Entre os veículos registrados estão carros, motos, caminhões e utilitários. O aumento da frota acompanha o crescimento econômico e populacional da cidade, mas também traz desafios relacionados ao trânsito, mobilidade urbana e infraestrutura viária.

Especialistas apontam que o aumento do número de veículos exige investimentos constantes em planejamento urbano, ampliação de vias e incentivo ao transporte público para evitar congestionamentos e melhorar a mobilidade na cidade.

