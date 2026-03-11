Piracicaba possui uma frota de veículos que se aproxima do número de habitantes da cidade. Dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) indicam que o município conta com cerca de 330 mil veículos registrados.

Segundo estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Piracicaba tem aproximadamente 423 mil moradores.

Com esses números, a cidade apresenta uma média de quase um veículo para cada habitante, índice considerado alto e que reflete o crescimento da frota nos últimos anos.