O Irã não disputará a Copa do Mundo de 2026. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (11) pelo ministro dos Esportes do país, Ahmad Doyanmali, que apontou o cenário de guerra e instabilidade política como motivo para a retirada da seleção da competição.

Classificada para o Mundial, a equipe asiática optou por abrir mão da participação devido ao contexto de conflitos recentes no Oriente Médio. O torneio está previsto para ocorrer entre junho e julho do próximo ano, com jogos sediados nos Estados Unidos, México e Canadá.

Ao comentar a decisão, o ministro afirmou que o momento vivido pelo país inviabiliza a participação no evento esportivo. “Duas guerras nos foram impostas em oito ou nove meses, e milhares de nossos cidadãos foram mortos. Portanto, não temos possibilidade de participar desta forma”, declarou.