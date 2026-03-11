O Irã não disputará a Copa do Mundo de 2026. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (11) pelo ministro dos Esportes do país, Ahmad Doyanmali, que apontou o cenário de guerra e instabilidade política como motivo para a retirada da seleção da competição.
Classificada para o Mundial, a equipe asiática optou por abrir mão da participação devido ao contexto de conflitos recentes no Oriente Médio. O torneio está previsto para ocorrer entre junho e julho do próximo ano, com jogos sediados nos Estados Unidos, México e Canadá.
Ao comentar a decisão, o ministro afirmou que o momento vivido pelo país inviabiliza a participação no evento esportivo. “Duas guerras nos foram impostas em oito ou nove meses, e milhares de nossos cidadãos foram mortos. Portanto, não temos possibilidade de participar desta forma”, declarou.
Ele também mencionou a crise política envolvendo os Estados Unidos e a morte de uma importante liderança iraniana durante uma ofensiva militar recente. “Dado que este governo corrupto assassinou nosso líder, não há condições para que participemos da Copa do Mundo”, afirmou.
Jogos já estavam definidos
Antes da desistência, o Irã já tinha compromissos definidos na fase de grupos da Copa de 2026. A seleção enfrentaria a Nova Zelândia no dia 15 de junho, em Inglewood, na Califórnia.
O segundo jogo seria contra a Bélgica, marcado para 21 de junho, também em território norte-americano. Já a última partida da equipe na fase inicial estava prevista para 26 de junho, diante do Egito, em Seattle, no estado de Washington.
Com a saída do país da competição, a organização do torneio precisará definir como ficará a composição do grupo.
Fifa avalia próximos passos
O regulamento da Fifa prevê sanções para seleções que abandonam a competição após a classificação. Entre as penalidades possíveis está uma multa mínima de 250 mil francos suíços, valor equivalente a cerca de R$ 1,6 milhão.
Além da punição financeira, a entidade também analisa se manterá o grupo com apenas três seleções ou se convidará outro país para ocupar a vaga deixada pelo Irã. Caso a Fifa decida preencher o espaço no torneio, algumas equipes que disputaram as fases finais das Eliminatórias Asiáticas aparecem como possíveis substitutas. Entre as seleções mais cotadas estão Emirados Árabes Unidos e Iraque, que ficaram próximos da classificação e podem herdar a vaga no Mundial.