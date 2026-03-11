A brasileira Amelie Voigt Trejes, de 20 anos, se tornou a bilionária mais jovem do mundo, segundo ranking divulgado pela revista Forbes. A lista das pessoas mais ricas do planeta em 2026 foi publicada nesta terça-feira (10) e também traz a relação dos 35 bilionários com menos de 30 anos.
Amelie alcançou o posto após herdar parte da fortuna da WEG, empresa brasileira do setor de máquinas industriais fundada em 1961 por seu avô, Werner Ricardo Voigt, que morreu em 2016. A jovem possui cerca de 2% das ações da companhia e tem patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão.
Cinco dos seis jovens brasileiros presentes no ranking são da mesma família ligada à empresa. Além de Amelie, aparecem na lista Dora Voigt de Assis, de 28 anos, com fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão; Felipe Voigt Trejes, de 23 anos, irmão de Amelie, com patrimônio de US$ 1,1 bilhão; Pedro Voigt Trejes, também de 23 anos e irmão da jovem, com US$ 1,1 bilhão; e Lívia Voigt de Assis, de 21 anos, com cerca de US$ 1,4 bilhão.
Amelie é sete semanas mais jovem que o alemão Johannes von Baumbach, herdeiro de uma empresa farmacêutica, que agora ocupa a segunda posição entre os bilionários mais jovens do mundo.
Outra brasileira também aparece com destaque no ranking. Luana Lopes Lara, natural de Santa Catarina, foi apontada como a mais jovem a construir a própria fortuna. Ela é cofundadora da Kalshi, uma plataforma que transforma previsões sobre eventos futuros em ativos negociáveis no mercado.
Entre os nomes que integram a lista de jovens bilionários estão ainda herdeiros e empresários de países como Itália, Alemanha, Estados Unidos, França, Suécia, Noruega, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Paquistão e China. O ranking reúne fortunas que variam entre US$ 1 bilhão e US$ 6,8 bilhões.
A presença de brasileiros na lista reforça a participação do país entre os jovens bilionários do mundo, especialmente por meio de herdeiros de grandes empresas familiares e de empreendedores ligados ao setor de tecnologia e inovação.