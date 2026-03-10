Um motorista embriagado capotou o carro e fugiu a pé, abandonando uma mulher grávida e uma criança de 2 anos presas no veículo na noite desta segunda-feira (9), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, a 38 km de Piracicaba.
A gestante, de 33 anos, e o filho foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Durante o atendimento, médicos encontraram marcas na criança que podem indicar possíveis maus-tratos, e o caso foi comunicado à polícia e ao Conselho Tutelar.
O motorista foi localizado pouco depois. No teste do bafômetro, ele registrou 0,77 mg/L de álcool, muito acima do limite permitido, e ainda confessou ter usado cocaína. Ele foi preso e levado ao plantão policial.
Um boletim de ocorrência foi registrado.