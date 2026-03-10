A temporada do Imposto de Renda 2026 está prestes a começar e deve ocorrer sob um cenário de fiscalização mais sofisticada. A Receita Federal anunciará na próxima segunda-feira (16) as regras atualizadas da declaração e o calendário oficial de envio.

Nos bastidores, especialistas apontam que a evolução tecnológica tem ampliado a capacidade de monitoramento do Fisco. Sistemas automatizados e ferramentas de inteligência artificial (IA) permitem cruzar diferentes bases de dados e identificar divergências de forma rápida.

Na prática, isso significa que informações fornecidas pelo contribuinte podem ser comparadas automaticamente com registros de diversas instituições financeiras e empresas.