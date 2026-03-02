02 de março de 2026
IMPOSTO DE RENDA

Declaração do IR 2026 inicia em março; VEJA como se preparar

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Contribuintes precisam reunir informes de rendimentos, despesas médicas e dados de bens para evitar pendências com a Receita Federal.
Contribuintes precisam reunir informes de rendimentos, despesas médicas e dados de bens para evitar pendências com a Receita Federal.

A temporada do Imposto de Renda 2026 está prestes a começar e milhões de brasileiros já precisam organizar documentos e revisar informações financeiras. A expectativa é que o envio da declaração à Receita Federal tenha início em 16 de março e siga até 29 de maio. As datas oficiais e regras detalhadas ainda serão confirmadas pelo órgão.

Apesar da expectativa em torno das mudanças aprovadas no ano passado, como a ampliação da faixa de isenção para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil, essas alterações não impactam a declaração de 2026. Isso porque o envio deste ano considera os rendimentos obtidos ao longo de 2025. As novas regras passam a valer apenas na declaração prevista para 2027.

Quem precisa declarar?

Com base nos critérios adotados no último exercício, devem apresentar a declaração os contribuintes que se enquadrarem em ao menos uma das seguintes situações:

  • Rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano-base;
  • Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil;
  • Operações na Bolsa de Valores que ultrapassaram R$ 40 mil ou geraram ganho líquido sujeito à tributação;
  • Ganho de capital na venda de bens ou direitos;
  • Receita bruta acima de R$ 169.440 em atividade rural.

Os valores definitivos para 2026 ainda dependem de confirmação oficial.

Organização evita dor de cabeça

Especialistas recomendam que o contribuinte não deixe para a última hora. Separar antecipadamente os documentos reduz o risco de erros e aumenta as chances de receber a restituição nos primeiros lotes.

Entre os principais documentos estão:

  • Informes de rendimentos de salários, aposentadoria e instituições financeiras;
  • Recibos de despesas médicas e educacionais;
  • Comprovantes de aluguel pago ou recebido;
  • Documentos de compra e venda de imóveis e veículos;
  • Dados completos de dependentes.

Divergências entre o que é declarado e as informações enviadas por empresas e bancos continuam sendo uma das maiores causas de retenção em malha fina.

Atenção aos bens e investimentos

No campo “Bens e Direitos”, é obrigatório informar imóveis, veículos, terrenos, participações societárias, aplicações financeiras e até criptomoedas. A omissão de patrimônio pode resultar em fiscalização e penalidades.

Completa ou simplificada: qual escolher?

O contribuinte pode optar por dois formatos:

  • Declaração completa (deduções legais): ideal para quem possui despesas relevantes com saúde, educação ou dependentes;
  • Modelo simplificado: aplica desconto padrão de 20% sobre a renda tributável.

O próprio sistema da Receita permite simular as duas opções e indicar a mais vantajosa.

Prazo e restituição

Entregar a declaração dentro do prazo evita multa e aumenta a chance de receber a restituição mais cedo. Em anos anteriores, tiveram prioridade idosos, pessoas com deficiência e contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por restituição via Pix.

Mesmo sem mudanças estruturais previstas, o IR 2026 exige atenção aos detalhes. Cada ano traz novas movimentações financeiras, o que torna essencial revisar informações e manter a documentação organizada para evitar problemas com o Fisco.

