A temporada do Imposto de Renda 2026 está prestes a começar e milhões de brasileiros já precisam organizar documentos e revisar informações financeiras. A expectativa é que o envio da declaração à Receita Federal tenha início em 16 de março e siga até 29 de maio. As datas oficiais e regras detalhadas ainda serão confirmadas pelo órgão.

Apesar da expectativa em torno das mudanças aprovadas no ano passado, como a ampliação da faixa de isenção para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil, essas alterações não impactam a declaração de 2026. Isso porque o envio deste ano considera os rendimentos obtidos ao longo de 2025. As novas regras passam a valer apenas na declaração prevista para 2027.

Quem precisa declarar?