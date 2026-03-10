A medida envolve cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas e tem como objetivo reorganizar as finanças da empresa sem recorrer à recuperação judicial, processo conduzido na Justiça que envolve todos os credores.

O grupo GPA, responsável pela rede de supermercados Pão de Açúcar, informou nesta terça-feira (10) que firmou um acordo com seus principais credores para apresentar um plano de recuperação extrajudicial.

Segundo a companhia, o plano foi aprovado por unanimidade pelo conselho de administração e já conta com o apoio de credores que representam 46% dos créditos incluídos no processo, o equivalente a cerca de R$ 2,1 bilhões.

Esse percentual supera o mínimo exigido pela legislação para iniciar esse tipo de negociação. No modelo de recuperação extrajudicial, a empresa apresenta um plano de reestruturação das dívidas e busca a adesão dos credores antes da homologação pela Justiça.

O acordo prevê a suspensão temporária dos pagamentos dessas dívidas enquanto a empresa negocia novas condições com os credores. Entre os pontos discutidos estão prazos, formas de pagamento e eventuais mudanças nos contratos financeiros.