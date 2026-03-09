Na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, a Câmara Municipal de Piracicaba debate, na pauta da 9ª Reunião Ordinária desta segunda-feira (9), a partir das 19h, projetos de lei voltados à proteção de mulheres em situação de violência e à criação de ações preventivas no município.

Em primeira discussão, os vereadores analisam o PL 384/2025, que estabelece prioridade para mulheres responsáveis pela unidade familiar, vítimas de violência doméstica e em situação de baixa renda nos programas de habitação de interesse social do município. A proposta é de autoria da procuradora especial da Mulher na Casa, vereadora Rai de Almeida (PT), e prevê a reserva de, no mínimo, 3% das unidades habitacionais para esse público.

Para ter acesso ao benefício, a mulher deverá comprovar que é responsável pela família, possuir medida protetiva ativa e não ser proprietária de outro imóvel. Na justificativa do projeto, a parlamentar destaca que a dependência econômica é um dos fatores que aumentam a vulnerabilidade de mulheres em situação de violência. “A baixa renda e a autonomia financeira estão diretamente relacionadas à possibilidade de romper ciclos de violência”, argumenta.