Na madrugada deste domingo (8), uma mulher foi presa, suspeita de assassinar o próprio companheiro com golpes de faca dentro da residência do casal, no bairro Jardim Camargo, em Piracicaba.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio na rua Presidente Venceslau Brás. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com uma cena chocante: o homem estava caído no chão da sala da casa, já sem sinais vitais. Ao lado do corpo, havia uma faca, usada no ataque.