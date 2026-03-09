Na madrugada deste domingo (8), uma mulher foi presa, suspeita de assassinar o próprio companheiro com golpes de faca dentro da residência do casal, no bairro Jardim Camargo, em Piracicaba.
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio na rua Presidente Venceslau Brás. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com uma cena chocante: o homem estava caído no chão da sala da casa, já sem sinais vitais. Ao lado do corpo, havia uma faca, usada no ataque.
Após o crime, a suspeita fugiu do imóvel a pé, o que mobilizou buscas imediatas na região. Pouco tempo depois, os policiais conseguiram localizar a mulher na avenida Raposo Tavares, nas proximidades de um prédio desativado.
Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para atendimento médico. Em seguida, foi levada ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como homicídio.
A mulher permanece detida e à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.