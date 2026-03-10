Piracicaba tem atraído cada vez mais moradores de diferentes regiões do Brasil. Nos últimos anos, a cidade vem registrando crescimento populacional e se consolidando como um destino para quem busca oportunidades de trabalho e melhor qualidade de vida no interior paulista.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que o município chegou a 440.835 habitantes em 2025, número que representa um crescimento de 4,13% em relação ao Censo de 2022, quando Piracicaba contabilizava 423.323 moradores.

Além dos números oficiais, o movimento também é percebido no dia a dia da cidade. Trabalhadores que atuam no transporte por aplicativo relatam aumento no número de passageiros que chegam ao município vindos de outras regiões.