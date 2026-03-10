Piracicaba tem atraído cada vez mais moradores de diferentes regiões do Brasil. Nos últimos anos, a cidade vem registrando crescimento populacional e se consolidando como um destino para quem busca oportunidades de trabalho e melhor qualidade de vida no interior paulista.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que o município chegou a 440.835 habitantes em 2025, número que representa um crescimento de 4,13% em relação ao Censo de 2022, quando Piracicaba contabilizava 423.323 moradores.
Além dos números oficiais, o movimento também é percebido no dia a dia da cidade. Trabalhadores que atuam no transporte por aplicativo relatam aumento no número de passageiros que chegam ao município vindos de outras regiões.
Um motorista que trabalha em Piracicaba afirma que tem feito diversas corridas com pessoas recém-chegadas à cidade. Segundo ele, há passageiros vindos da capital paulista, do Rio de Janeiro, do Guarujá e até de Belo Horizonte em busca de novas oportunidades.
De acordo com relatos ouvidos durante as viagens, muitos escolhem Piracicaba por conta da oferta de empregos, da presença de indústrias e universidades, além da qualidade de vida em comparação com grandes centros urbanos.
Outro fator que contribui para a mudança é o custo de vida. Em comparação com capitais e grandes cidades da região, morar em Piracicaba pode representar uma alternativa mais acessível, especialmente para famílias que buscam mais tranquilidade e infraestrutura.
O levantamento aponta ainda que o salário médio mensal dos trabalhadores formais na cidade é de 3,2 salários mínimos, índice considerado alto em comparação com muitos municípios brasileiros.
Com localização estratégica no interior de São Paulo e economia diversificada, especialistas apontam que a cidade tende a continuar atraindo novos moradores nos próximos anos.