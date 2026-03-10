Um projeto apresentado na Câmara Municipal de Goiânia propõe a criação de um programa voltado à proteção de mulheres vítimas de violência. A proposta, chamada Programa Escudo Feminino, prevê apoio em diferentes etapas, que vão desde assistência jurídica e psicológica até auxílio para aquisição de itens de defesa pessoal.

O projeto foi apresentado em novembro de 2025 pelo vereador Major Vitor Hugo (PL) e já recebeu aprovação em primeira votação pelos parlamentares. A iniciativa busca ampliar as formas de proteção para mulheres que enfrentam situações de ameaça ou agressão.

De acordo com o texto, as participantes do programa poderão receber inicialmente orientação jurídica, acompanhamento psicológico e treinamento em defesa pessoal. Dependendo da situação de risco, o apoio pode avançar para outras medidas de segurança.