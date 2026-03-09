A Escola Estadual Elias de Mello Ayres, em Piracicaba, passou recentemente por uma reforma que trouxe melhorias importantes para alunos e professores. Entre as intervenções realizadas está a reforma do telhado da unidade, garantindo mais segurança e melhores condições para o funcionamento das salas e dos espaços utilizados pela comunidade escolar.
O avanço é resultado de ações voltadas ao fortalecimento da rede estadual de ensino na região, com a atuação do deputado estadual Alex Madureira, foi garantido o investimento de R$ 2.616.000,00 na reforma da escola.
Além da modernização da unidade, a escola comemora também resultados expressivos no desempenho de seus estudantes. A Elias de Mello Ayres foi a escola estadual que mais aprovou alunos em universidades públicas dentro da Diretoria de Ensino de Piracicaba por meio do Provão Paulista, com vagas conquistadas em instituições como a Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a FATEC.
Para o deputado Alex Madureira, “quando melhoramos a estrutura das escolas e damos condições para que professores e alunos desenvolvam seu trabalho, os resultados aparecem. Ver estudantes da rede estadual conquistando vagas em universidades é motivo de orgulho e mostra que investir em educação é investir no futuro”.
Entre os alunos aprovados pelo Provão Paulista estão: Douglas do Santos Oliveira (Gestão Empresarial – Fatec Piracicaba); Tamires Aparecida Pires Alves (Engenharia Agronômica – USP); Thaemy Fernanda da Silva Golo (Engenharia Agronômica – USP); Felipe Martins dos Santos (Gestão Ambiental – USP); Raul Barcella Nascimento (Engenharia Ambiental – Unesp); Jhonatan Leite (Engenharia Agronômica – USP); Giovanni Gabriel Ferreira Gonçalves (Engenharia Agronômica – USP); Max Barrionevo Schickler (Marketing – USP); Maria Clara Pinson (Alimentos – Fatec Piracicaba); Thaina Monteiro de Oliveira (Logística – Fatec Americana); Enzo Nappi (Biocombustíveis – Fatec Piracicaba); Marcelo Antonio Sass Poppi (Gestão Empresarial – Fatec Piracicaba); e Enzo Gabriel Figueiredo Costa (Biocombustíveis – Fatec Piracicaba); Sophia Lemos de Lima (Gestão Ambiental – USP); Amanda Neves Reis (Enfermagem – USP e Fatec); Maria Eduarda Borges (Medicina Veterinária – Universidade Anhembi Morumbi); Marina Ferreira de Oliveira (Medicina Veterinária – Universidade Anhembi Morumbi); e Ana Julia Mazzero (Medicina Veterinária – Faculdade de Americana – FAM).