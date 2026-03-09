A Escola Estadual Elias de Mello Ayres, em Piracicaba, passou recentemente por uma reforma que trouxe melhorias importantes para alunos e professores. Entre as intervenções realizadas está a reforma do telhado da unidade, garantindo mais segurança e melhores condições para o funcionamento das salas e dos espaços utilizados pela comunidade escolar.

O avanço é resultado de ações voltadas ao fortalecimento da rede estadual de ensino na região, com a atuação do deputado estadual Alex Madureira, foi garantido o investimento de R$ 2.616.000,00 na reforma da escola.

Além da modernização da unidade, a escola comemora também resultados expressivos no desempenho de seus estudantes. A Elias de Mello Ayres foi a escola estadual que mais aprovou alunos em universidades públicas dentro da Diretoria de Ensino de Piracicaba por meio do Provão Paulista, com vagas conquistadas em instituições como a Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a FATEC.