A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite de quinta-feira (5), um projeto que modifica pontos do novo Código Tributário do município. A proposta, enviada pelo Executivo, recebeu 14 votos favoráveis e 6 contrários após discussão que durou mais de duas horas entre os parlamentares.

O texto altera dispositivos da legislação que atualizou o sistema tributário da cidade e que passou a valer em dezembro de 2025, quando também foram revisados os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O projeto aprovado agora promove ajustes em nove artigos da lei complementar que instituiu o novo código, além de atualizar anexos técnicos utilizados na aplicação da norma.