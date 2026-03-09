Chuva marca o início da semana em Piracicaba e previsão indica tempo instável nos próximos dias
A segunda-feira começou com chuva em Piracicaba, trazendo um clima mais ameno e céu fechado logo nas primeiras horas da manhã. De acordo com a previsão do tempo, a temperatura nesta manhã gira em torno de 22 °C, com alta probabilidade de precipitação, chegando a 95%, além de umidade elevada.
Ao longo do dia, os termômetros devem atingir máxima próxima de 24 °C, mas o tempo continua instável. A expectativa é de que a chuva apareça em diferentes momentos, alternando com períodos de céu nublado.
Segundo os meteorologistas, a instabilidade ocorre devido à presença de áreas de umidade que atuam sobre o interior do estado de São Paulo, favorecendo a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva ao longo do dia.
Previsão para os próximos dias
A tendência é de que o tempo continue instável durante a semana em Piracicaba. A previsão indica possibilidade de chuva principalmente entre terça e quarta-feira, com temperaturas variando entre 19 °C e 24 °C. Já a partir do fim de semana, os modelos meteorológicos apontam para elevação gradual das temperaturas, podendo chegar perto dos 29 °C, com períodos de sol entre nuvens.
Atenção nas ruas
Com o tempo chuvoso, especialistas orientam que motoristas redobrem a atenção nas vias, principalmente em horários de maior movimento. Ruas molhadas podem aumentar o risco de acidentes e exigir maior cuidado no trânsito.
Para quem precisa sair de casa, a recomendação é levar guarda-chuva ou capa de chuva, já que as pancadas podem ocorrer ao longo do dia.
Além disso, moradores devem ficar atentos a possíveis acúmulos de água em vias e pontos de alagamento, comuns durante períodos de chuva mais intensa.
