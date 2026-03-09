Chuva marca o início da semana em Piracicaba e previsão indica tempo instável nos próximos dias

A segunda-feira começou com chuva em Piracicaba, trazendo um clima mais ameno e céu fechado logo nas primeiras horas da manhã. De acordo com a previsão do tempo, a temperatura nesta manhã gira em torno de 22 °C, com alta probabilidade de precipitação, chegando a 95%, além de umidade elevada.

Ao longo do dia, os termômetros devem atingir máxima próxima de 24 °C, mas o tempo continua instável. A expectativa é de que a chuva apareça em diferentes momentos, alternando com períodos de céu nublado.