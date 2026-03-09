Como funciona um crematório? Entenda o processo de cremação e o destino das cinzas

Falar sobre despedida nunca é fácil, mas entender como funciona o processo de cremação pode ajudar a esclarecer dúvidas comuns de muitas famílias. Para explicar como ocorre esse procedimento, a equipe do JP1 visitou o Memorial Metropolitano e conversou com profissionais sobre as etapas da cremação e o que acontece após o processo.

Segundo o memorial, a cremação costuma ocorrer entre três e cinco dias após a realização do velório. Depois da cerimônia de despedida, o corpo permanece no local aguardando o momento do procedimento. Quando a cremação é finalizada, os familiares são avisados para que possam retirar as cinzas.