Como funciona um crematório? Entenda o processo de cremação e o destino das cinzas
Falar sobre despedida nunca é fácil, mas entender como funciona o processo de cremação pode ajudar a esclarecer dúvidas comuns de muitas famílias. Para explicar como ocorre esse procedimento, a equipe do JP1 visitou o Memorial Metropolitano e conversou com profissionais sobre as etapas da cremação e o que acontece após o processo.
Segundo o memorial, a cremação costuma ocorrer entre três e cinco dias após a realização do velório. Depois da cerimônia de despedida, o corpo permanece no local aguardando o momento do procedimento. Quando a cremação é finalizada, os familiares são avisados para que possam retirar as cinzas.
Após o processo, as cinzas passam a ser propriedade da família, que decide qual destino deseja dar a elas. Entre as opções mais comuns estão guardar em urnas, realizar o sepultamento da urna, espalhar as cinzas em um local significativo ou optar por urnas ecológicas destinadas ao plantio, que simbolizam a renovação da vida.
Para que a cremação seja autorizada, alguns trâmites legais são necessários. Entre os documentos exigidos estão os documentos pessoais do falecido, a declaração de óbito e os documentos da pessoa responsável pela autorização. Todo esse atendimento é realizado diretamente no memorial, durante o acolhimento dos familiares.
O local também oferece o serviço de cremação para animais de estimação. Nesse caso, a família pode participar de um momento de despedida em um espaço exclusivo para pets antes da realização do procedimento. Após a cremação, os familiares aguardam a finalização para receber as cinzas.
Embora estejam no mesmo complexo, a cremação de pessoas e de animais acontece em ambientes diferentes. Cada procedimento possui fornos, espaços e atendimentos específicos, garantindo que todo o processo seja realizado de forma organizada e respeitosa.