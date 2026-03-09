09 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SERVIÇO

Como funciona a cremação em Piracicaba? Veja como é o processo

Por Redação JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Memorial metropolitano

Como funciona um crematório? Entenda o processo de cremação e o destino das cinzas

Falar sobre despedida nunca é fácil, mas entender como funciona o processo de cremação pode ajudar a esclarecer dúvidas comuns de muitas famílias. Para explicar como ocorre esse procedimento, a equipe do JP1 visitou o Memorial Metropolitano e conversou com profissionais sobre as etapas da cremação e o que acontece após o processo.

Segundo o memorial, a cremação costuma ocorrer entre três e cinco dias após a realização do velório. Depois da cerimônia de despedida, o corpo permanece no local aguardando o momento do procedimento. Quando a cremação é finalizada, os familiares são avisados para que possam retirar as cinzas.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Após o processo, as cinzas passam a ser propriedade da família, que decide qual destino deseja dar a elas. Entre as opções mais comuns estão guardar em urnas, realizar o sepultamento da urna, espalhar as cinzas em um local significativo ou optar por urnas ecológicas destinadas ao plantio, que simbolizam a renovação da vida.

Para que a cremação seja autorizada, alguns trâmites legais são necessários. Entre os documentos exigidos estão os documentos pessoais do falecido, a declaração de óbito e os documentos da pessoa responsável pela autorização. Todo esse atendimento é realizado diretamente no memorial, durante o acolhimento dos familiares.

O local também oferece o serviço de cremação para animais de estimação. Nesse caso, a família pode participar de um momento de despedida em um espaço exclusivo para pets antes da realização do procedimento. Após a cremação, os familiares aguardam a finalização para receber as cinzas.

Embora estejam no mesmo complexo, a cremação de pessoas e de animais acontece em ambientes diferentes. Cada procedimento possui fornos, espaços e atendimentos específicos, garantindo que todo o processo seja realizado de forma organizada e respeitosa.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários