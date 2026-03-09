Por volta das 9h15, os contratos futuros do petróleo Brent avançavam US$ 10,26, ou 11,1%, sendo negociados a US$ 102,95 por barril. Já os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subiam US$ 10,14, ou 11,2%, alcançando US$ 101,04 por barril.

Os preços internacionais do petróleo registraram alta nesta segunda-feira (9) e superaram a marca de US$ 119 por barril, patamar não observado desde 2022. A elevação ocorre após redução na oferta por parte de produtores e preocupações com interrupções no transporte marítimo em meio ao conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Durante a sessão, o Brent chegou a atingir US$ 119,50 por barril, enquanto o WTI alcançou US$ 119,48. Segundo dados da LSEG, esse foi o maior aumento diário em termos absolutos para ambos os contratos.

Desde o último fechamento antes do início dos ataques realizados por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro, o Brent acumula alta de 66%, enquanto o WTI registra aumento de 77%.

Os níveis observados nesta segunda-feira se aproximam das máximas registradas em 2008, quando os contratos de petróleo atingiram cerca de US$ 147 por barril, de acordo com dados históricos da LSEG disponíveis desde a década de 1980.

Mercado aponta redução na oferta