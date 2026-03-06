Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (6) após matar o próprio vizinho na Vila Queiroz, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. A ocorrência foi atendida por policiais militares por volta das 2h05.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de agressão. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram uma construção com várias moradias e iniciaram uma varredura pelo local.
Durante a averiguação, um indivíduo foi localizado. Em seguida, os policiais encontraram outro homem já sem vida, caído no local, com grande quantidade de sangue ao redor do corpo e sinais aparentes de fratura em uma das pernas.
Ainda segundo a PM, foi constatado que o suspeito havia queimado suas roupas e um colchão, possivelmente na tentativa de eliminar provas do crime. Os policiais também perceberam que ele havia tomado banho e trocado de roupa.
Questionado pelos agentes, o homem confessou ter matado o vizinho utilizando uma barra de ferro, mas não deu muitos detalhes sobre o ocorrido. Ele também afirmou que a vítima teria tentado atacá-lo com uma faca.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e um médico confirmou o óbito da vítima ainda no local.
Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro e, posteriormente, conduzido ao plantão policial.
Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por homicídio. O homem permaneceu detido na carceragem e ficou à disposição da Justiça.
O delegado de plantão e a equipe da perícia técnica também estiveram no local para realizar os trabalhos periciais, liberando a área após a conclusão dos procedimentos.