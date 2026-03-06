De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de agressão. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram uma construção com várias moradias e iniciaram uma varredura pelo local.

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (6) após matar o próprio vizinho na Vila Queiroz, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. A ocorrência foi atendida por policiais militares por volta das 2h05.

Durante a averiguação, um indivíduo foi localizado. Em seguida, os policiais encontraram outro homem já sem vida, caído no local, com grande quantidade de sangue ao redor do corpo e sinais aparentes de fratura em uma das pernas.

Ainda segundo a PM, foi constatado que o suspeito havia queimado suas roupas e um colchão, possivelmente na tentativa de eliminar provas do crime. Os policiais também perceberam que ele havia tomado banho e trocado de roupa.

Questionado pelos agentes, o homem confessou ter matado o vizinho utilizando uma barra de ferro, mas não deu muitos detalhes sobre o ocorrido. Ele também afirmou que a vítima teria tentado atacá-lo com uma faca.