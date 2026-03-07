Uma cena rara e preocupante chamou a atenção de motoristas na madrugada deste sábado (7) na região de Piracicaba. Uma fêmea adulta de Lobo-guará foi atropelada na Rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127), na altura do km 12, em frente à praça de pedágio, no trecho entre Rio Claro e Piracicaba.

O acidente provocou uma corrida contra o tempo para salvar o animal silvestre. Equipes municipais foram acionadas, mas no local foi constatado que o município não possui atualmente caixa apropriada nem estrutura específica para resgate de animais silvestres.