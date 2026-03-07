07 de março de 2026
MUITO FERIDO

VÍDEO: Lobo-guará é atropelado na rodovia Rio Claro-Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Wagner Romano
O animal ferido foi socorrido e levado para atendimento veterinário.

 Uma cena rara e preocupante chamou a atenção de motoristas na madrugada deste sábado (7) na região de Piracicaba. Uma fêmea adulta de Lobo-guará foi atropelada na Rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127), na altura do km 12, em frente à praça de pedágio, no trecho entre Rio Claro e Piracicaba.

O acidente provocou uma corrida contra o tempo para salvar o animal silvestre. Equipes municipais foram acionadas, mas no local foi constatado que o município não possui atualmente caixa apropriada nem estrutura específica para resgate de animais silvestres.

Diante da situação, foi preciso pedir ajuda especializada. A equipe da Associação Mata Ciliar, referência no atendimento de fauna silvestre e sediada em Jundiaí, foi chamada para realizar o resgate.

O veterinário Lucas assumiu a operação, que contou com o apoio da Guarda Civil Municipal de Piracicaba, por meio da Patrulha Rural (VTR 95), que permaneceu no local dando suporte até a chegada da equipe especializada.

O estado de saúde do Lobo-guará ainda será avaliado pelos veterinários, que irão definir os próximos passos do tratamento e possível recuperação do animal.

O atropelamento de animais silvestres tem sido cada vez mais comum nas rodovias da região, principalmente durante a madrugada, quando muitas espécies cruzam as pistas em busca de alimento ou território.

