Um grave acidente chocou moradores e motoristas na manhã desta sexta-feira (6). Um motociclista de 38 anos perdeu a vida após uma forte colisão com um carro na rodovia Júlio Antônio Basso, no Jardim São Carlos, em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com as informações, o acidente aconteceu por volta das 10h15. A motocicleta e um carro Peugeot acabaram se envolvendo em uma batida violenta. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local, antes mesmo de qualquer possibilidade de socorro.