Um grave acidente chocou moradores e motoristas na manhã desta sexta-feira (6). Um motociclista de 38 anos perdeu a vida após uma forte colisão com um carro na rodovia Júlio Antônio Basso, no Jardim São Carlos, em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba.
De acordo com as informações, o acidente aconteceu por volta das 10h15. A motocicleta e um carro Peugeot acabaram se envolvendo em uma batida violenta. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local, antes mesmo de qualquer possibilidade de socorro.
A cena mobilizou várias equipes de emergência. Guarda Civil Municipal (GCM), Corpo de Bombeiros, SAMU, equipes de resgate e a Polícia Militar foram acionadas e estiveram na rodovia para atender a ocorrência e controlar a situação.
Informações apontam que o motociclista seguia pela rodovia quando ocorreu a colisão com o veículo. Para entender exatamente como o acidente aconteceu, imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas pelas autoridades.
A polícia deve ouvir testemunhas para esclarecer as circunstâncias da tragédia.