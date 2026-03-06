06 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CONVERSÃO E MORTE

Motociclista morre em violenta batida com carro em Rio das Pedras

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1/arq
Equipes de socorro foram acionadas, mas o motociclista não resistiu.
Equipes de socorro foram acionadas, mas o motociclista não resistiu.

  Um grave acidente chocou moradores e motoristas na manhã desta sexta-feira (6). Um motociclista de 38 anos perdeu a vida após uma forte colisão com um carro na rodovia Júlio Antônio Basso, no Jardim São Carlos, em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba.

LEIA MAIS

De acordo com as informações, o acidente aconteceu por volta das 10h15. A motocicleta e um carro Peugeot acabaram se envolvendo em uma batida violenta. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local, antes mesmo de qualquer possibilidade de socorro.

A cena mobilizou várias equipes de emergência. Guarda Civil Municipal (GCM), Corpo de Bombeiros, SAMU, equipes de resgate e a Polícia Militar foram acionadas e estiveram na rodovia para atender a ocorrência e controlar a situação.

Informações apontam que o motociclista seguia pela rodovia quando ocorreu a colisão com o veículo. Para entender exatamente como o acidente aconteceu, imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas pelas autoridades.

A polícia deve ouvir testemunhas para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários