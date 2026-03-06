Apesar da queda expressiva em termos percentuais, o impacto foi ampliado pelo baixo valor unitário da ação, o que faz pequenas oscilações de centavos gerarem variações mais acentuadas no índice.

As ações da Raízen registraram forte desvalorização no mercado nesta semana após o fracasso nas tratativas para um aporte financeiro que buscava reforçar o caixa da companhia. Os papéis da empresa (RAIZ4) encerraram o pregão com queda de cerca de 13%, cotados a R$ 0,60.

Segundo informações divulgadas por agências internacionais de notícias, as conversas sobre uma capitalização da empresa não avançaram porque os dois principais acionistas — Cosan e Shell — não chegaram a um entendimento sobre a divisão dos aportes.

A proposta discutida previa um investimento significativo para fortalecer a estrutura financeira da companhia. A Shell teria indicado disposição para aportar cerca de R$ 3,5 bilhões, enquanto a Cosan avaliava um aporte menor. Também havia previsão de participação adicional do empresário Rubens Ometto, presidente da Raízen.

No entanto, divergências sobre o modelo de financiamento e as condições da operação impediram a conclusão do acordo.

Participação acionária e impasse