A Shell passou a negociar diretamente com bancos e credores para discutir opções de recapitalização da Raízen. A iniciativa surge depois que as tratativas com a Cosan para um aumento de capital conjunto não avançaram.

A petroleira Shell pode ampliar seu controle sobre a empresa de energia Raízen após o fracasso das negociações de capitalização com a sócia brasileira Cosan. O impasse nas conversas ocorre em meio a dificuldades financeiras enfrentadas pela companhia, que busca alternativas para reduzir sua dívida e fortalecer sua estrutura de capital.

A Raízen é uma das maiores empresas de energia do Brasil e atua na produção de açúcar e etanol, além da distribuição de combustíveis. Criada em 2010 como uma joint venture entre Shell e Cosan, a companhia opera milhares de postos de combustíveis e possui forte presença no setor sucroenergético.

Aporte bilionário da Shell

O presidente da Shell no Brasil, Cristiano Pinto da Costa, afirmou que a companhia está comprometida em investir cerca de **R$ 3,5 bilhões** na Raízen. O aporte faz parte de um plano para reforçar o caixa da empresa após uma série de investimentos elevados e impactos negativos nas safras provocados por condições climáticas adversas.

Durante as negociações iniciais, esperava-se que a Cosan também participasse do aumento de capital, contribuindo com recursos adicionais para equilibrar a estrutura financeira da empresa. Entretanto, as partes não chegaram a um acordo sobre os termos da operação.

Possível mudança no controle