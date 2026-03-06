A 49ª edição da Festa do Milho Verde de Tanquinho começa neste sábado (7), a partir das 11h30, no Centro Rural de Tanquinho (CRT), localizado na zona rural de Piracicaba. Tradicional no calendário do município, o evento reúne gastronomia típica à base de milho, atrações musicais e atividades para toda a família, com entrada gratuita. A festa será realizada em dois finais de semana: nos dias 7 e 8 e, posteriormente, nos dias 14 e 15 de março. O local do evento fica na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), km 14,5, no trevo de Iracemápolis.
Entre os principais pratos do cardápio estão pamonha, curau, bolo, suco, cuscuz, pão, trufa, sorvete, creme e milho cozido. Além das receitas preparadas com milho, o público também encontra lanches, doces, espetinhos, queijo e vinhos. Um dos destaques é o tradicional almoço com porco no rolete, servido todos os dias a partir do meio-dia. O milho utilizado nas preparações é cultivado no próprio bairro de Tanquinho, em uma área de aproximadamente 35 mil metros quadrados.
De acordo com a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, a festa já se consolidou como um dos eventos tradicionais da cidade. “Como Prefeitura, é uma alegria enorme apoiar eventos como a Festa do Milho de Tanquinho. Esta festa já se consolidou ao longo dos anos e é um atrativo para famílias inteiras, com diversão para pessoas de todas as idades”, afirmou.
A estrutura do evento conta com cerca de 8 mil metros quadrados de área coberta, além de segurança reforçada, com apoio da Guarda Civil, Polícia Militar e equipe privada.
Programação do primeiro fim de semana
A abertura oficial da festa ocorre neste sábado (7), com apresentações musicais ao longo do dia. Entre as atrações estão a dupla Goiano & Paranaense, e a cantora Elis Justi. Já no domingo (8), o público poderá acompanhar shows de Clademir & Moyses, Orquestra de Viola e Samba da Aninha, além de outras atrações musicais.
Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, a programação busca atender diferentes públicos. “Além das delícias à base de milho, as atrações artísticas da festa são variadas, para abranger diferentes públicos, então, com certeza, serão dias de muita animação e alegria”, disse.
Durante o evento, o público também terá acesso a área kids (com cobrança à parte), ambientes decorados para fotografias e sorteios. O estacionamento no local é pago.
Serviço
49ª Festa do Milho Verde de Tanquinho
- Datas: Dias 7, 8, 14 e 15 de março
- Horário: A partir das 11h30
- Local: Centro Rural de Tanquinho – Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), km 14,5, no trevo de Iracemápolis
- Entrada: gratuita