06 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TRADIÇÃO REGIONAL

49ª Festa do Milho começa amanhã (7)! VEJA a programação

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Festa do Milho Verde de Tanquinho está na 49ª edição e tem entrada gratuita.
Festa do Milho Verde de Tanquinho está na 49ª edição e tem entrada gratuita.

A 49ª edição da Festa do Milho Verde de Tanquinho começa neste sábado (7), a partir das 11h30, no Centro Rural de Tanquinho (CRT), localizado na zona rural de Piracicaba. Tradicional no calendário do município, o evento reúne gastronomia típica à base de milho, atrações musicais e atividades para toda a família, com entrada gratuita. A festa será realizada em dois finais de semana: nos dias 7 e 8 e, posteriormente, nos dias 14 e 15 de março. O local do evento fica na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), km 14,5, no trevo de Iracemápolis.

Entre os principais pratos do cardápio estão pamonha, curau, bolo, suco, cuscuz, pão, trufa, sorvete, creme e milho cozido. Além das receitas preparadas com milho, o público também encontra lanches, doces, espetinhos, queijo e vinhos. Um dos destaques é o tradicional almoço com porco no rolete, servido todos os dias a partir do meio-dia. O milho utilizado nas preparações é cultivado no próprio bairro de Tanquinho, em uma área de aproximadamente 35 mil metros quadrados.

De acordo com a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, a festa já se consolidou como um dos eventos tradicionais da cidade. “Como Prefeitura, é uma alegria enorme apoiar eventos como a Festa do Milho de Tanquinho. Esta festa já se consolidou ao longo dos anos e é um atrativo para famílias inteiras, com diversão para pessoas de todas as idades”, afirmou.

A estrutura do evento conta com cerca de 8 mil metros quadrados de área coberta, além de segurança reforçada, com apoio da Guarda Civil, Polícia Militar e equipe privada.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Programação do primeiro fim de semana

A abertura oficial da festa ocorre neste sábado (7), com apresentações musicais ao longo do dia. Entre as atrações estão a dupla Goiano & Paranaense, e a cantora Elis Justi. Já no domingo (8), o público poderá acompanhar shows de Clademir & Moyses, Orquestra de Viola e Samba da Aninha, além de outras atrações musicais.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, a programação busca atender diferentes públicos. “Além das delícias à base de milho, as atrações artísticas da festa são variadas, para abranger diferentes públicos, então, com certeza, serão dias de muita animação e alegria”, disse.

Durante o evento, o público também terá acesso a área kids (com cobrança à parte), ambientes decorados para fotografias e sorteios. O estacionamento no local é pago.

Serviço

49ª Festa do Milho Verde de Tanquinho

  • Datas: Dias 7, 8, 14 e 15 de março
  • Horário: A partir das 11h30
  • Local: Centro Rural de Tanquinho – Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), km 14,5, no trevo de Iracemápolis
  • Entrada: gratuita

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários