A 49ª edição da Festa do Milho Verde de Tanquinho começa neste sábado (7), a partir das 11h30, no Centro Rural de Tanquinho (CRT), localizado na zona rural de Piracicaba. Tradicional no calendário do município, o evento reúne gastronomia típica à base de milho, atrações musicais e atividades para toda a família, com entrada gratuita. A festa será realizada em dois finais de semana: nos dias 7 e 8 e, posteriormente, nos dias 14 e 15 de março. O local do evento fica na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), km 14,5, no trevo de Iracemápolis.

Entre os principais pratos do cardápio estão pamonha, curau, bolo, suco, cuscuz, pão, trufa, sorvete, creme e milho cozido. Além das receitas preparadas com milho, o público também encontra lanches, doces, espetinhos, queijo e vinhos. Um dos destaques é o tradicional almoço com porco no rolete, servido todos os dias a partir do meio-dia. O milho utilizado nas preparações é cultivado no próprio bairro de Tanquinho, em uma área de aproximadamente 35 mil metros quadrados.

De acordo com a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, a festa já se consolidou como um dos eventos tradicionais da cidade. “Como Prefeitura, é uma alegria enorme apoiar eventos como a Festa do Milho de Tanquinho. Esta festa já se consolidou ao longo dos anos e é um atrativo para famílias inteiras, com diversão para pessoas de todas as idades”, afirmou.