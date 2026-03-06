06 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
CULTURA

Orquestra Educacional abre temporada 2026 com concerto gratuito

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Redes Sociais
Os ingressos para o concerto de abertura da Temporada 2026 poderão ser retirados a partir da próxima segunda-feira (9) pelo site da MegaBilheteria.
A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) abre a temporada 2026 com um concerto gratuito no dia 15 de março (domingo), às 18h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. A apresentação tem duração aproximada de 70 minutos, e os ingressos poderão ser retirados a partir da próxima segunda-feira (9) pelo site da MegaBilheteria.

O programa da noite reúne clássicos do repertório sinfônico e trilhas marcantes de cinema e games, em arranjos preparados especialmente para a orquestra. Entre os destaques estão obras de Ludwig van Beethoven, Antonín Dvorák e Piotr I. Tchaikovsky, além de composições de Heitor Villa-Lobos e trilhas ligadas ao universo audiovisual, como “Gladiador”, de Hans Zimmer, e uma suíte do game Super Mario Galaxy.

A apresentação contará ainda com a participação especial da cantora Beatriz Andrade e a atuação da spalla Jacqueline Oliveira, que lidera os músicos da orquestra.

Repertório e proposta da temporada

Em contato com o Jornal de Piracicaba, o maestro Ivan Bueno explicou que o concerto foi pensado para aproximar a música de concerto de diferentes públicos. “O repertório trará uma mostra dos estilos trabalhados pela OEP. Teremos obras sinfônicas, trilhas sonoras de filmes, trilhas sonoras de games e música brasileira”, afirmou.

Segundo ele, a temporada 2026 será marcada por concertos temáticos, o que deve ampliar o alcance da orquestra e diversificar as experiências do público. Estão previstos espetáculos dedicados a trilhas sonoras de filmes, trilhas de games, danças, aberturas e trechos de óperas, além de um concerto de MPB com orquestra.

“Nosso propósito é tocar o coração das pessoas por meio da música. Queremos que o público se sinta acolhido e acalentado pelo poder transformador da música, que saia dos concertos diferente da maneira como entrou”, disse o maestro.

Preparação para o concerto

Os músicos da OEP estão em preparação desde janeiro para a apresentação de abertura, que reunirá cerca de 80 integrantes no palco. De acordo com Bueno, o repertório traz desafios e novidades para o grupo.

“Estamos desde janeiro ensaiando e nos preparando para este concerto. Há grande expectativa para que seja lindo e impactante. O repertório traz algumas novidades e isso desafia a orquestra, desde tocar algo pela primeira vez até cantar enquanto toca”, destacou.

A temporada 2026 da Orquestra Educacional de Piracicaba conta com fomento do ProAC/ICMS e patrocínio da Cerâmica Villagres, Turbimaq Turbinas e Máquinas e Samapi Distribuidora de Produtos Farmacêuticos. A iniciativa também recebe apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Cultura, além de instituições e empresas parceiras.

Serviço

Abertura de Temporada 2026 – Orquestra Educacional de Piracicaba

  • Data: 15 de março de 2026 (domingo)
  • Horário: 18h 
  • Local: Teatro Municipal Dr. Losso Netto (Av. Independência, 277 – Alto)
  • Entrada: gratuita
  • Ingressos: disponíveis a partir de 09/03 no site da MegaBilheteria

