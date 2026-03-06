A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) abre a temporada 2026 com um concerto gratuito no dia 15 de março (domingo), às 18h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. A apresentação tem duração aproximada de 70 minutos, e os ingressos poderão ser retirados a partir da próxima segunda-feira (9) pelo site da MegaBilheteria.

O programa da noite reúne clássicos do repertório sinfônico e trilhas marcantes de cinema e games, em arranjos preparados especialmente para a orquestra. Entre os destaques estão obras de Ludwig van Beethoven, Antonín Dvorák e Piotr I. Tchaikovsky, além de composições de Heitor Villa-Lobos e trilhas ligadas ao universo audiovisual, como “Gladiador”, de Hans Zimmer, e uma suíte do game Super Mario Galaxy.

A apresentação contará ainda com a participação especial da cantora Beatriz Andrade e a atuação da spalla Jacqueline Oliveira, que lidera os músicos da orquestra.