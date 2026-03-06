Moradores de diferentes bairros de Piracicaba procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar situações envolvendo caminhões utilizados na coleta de lixo na cidade.

De acordo com os relatos, alguns veículos estariam deixando escorrer chorume pelas ruas durante o trajeto de coleta. O líquido, resultante da decomposição do lixo, estaria sendo liberado nas vias enquanto os caminhões circulam pelos bairros.

