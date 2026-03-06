Moradores de diferentes bairros de Piracicaba procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar situações envolvendo caminhões utilizados na coleta de lixo na cidade.
De acordo com os relatos, alguns veículos estariam deixando escorrer chorume pelas ruas durante o trajeto de coleta. O líquido, resultante da decomposição do lixo, estaria sendo liberado nas vias enquanto os caminhões circulam pelos bairros.
Saiba mais:
Segundo os moradores, o vazamento tem provocado odor nas ruas e, em alguns casos, o cheiro acaba entrando nas residências próximas ao trajeto percorrido pelos caminhões. A situação, conforme os relatos, tem sido registrada por moradores em diferentes regiões da cidade.
Ainda de acordo com as informações encaminhadas à redação, os episódios têm ocorrido com frequência semanal, principalmente nos dias em que a coleta é realizada nos bairros. Moradores afirmam que percebem o problema no momento em que os caminhões passam pelas ruas.
Diante da situação, moradores pedem verificação nas condições dos veículos utilizados no serviço de coleta, com o objetivo de evitar o vazamento do chorume durante o transporte do lixo.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que os caminhões de coleta passam por manutenções regulares, conforme cronograma da empresa terceirizada responsável. Sobre o caminhão citado, foi identificado um problema mecânico e, por isso, foi retirado de circulação para nova manutenção".