06 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VEM TEMPORAL AÍ?

Inmet emite alerta amarelo para chuvas intensas em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O aviso começou à 0h01 desta sexta-feira (6) e segue válido até as 23h59
O aviso começou à 0h01 desta sexta-feira (6) e segue válido até as 23h59

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta para possibilidade de chuva forte em cidades do estado de São Paulo. Entre os municípios citados está Piracicaba e outras cidades da região. O aviso começou à 0h01 desta sexta-feira (6) e segue válido até as 23h59.

De acordo com o instituto, cidades das regiões oeste, central, norte, leste e parte do sul do estado estão na faixa amarela do sistema de alertas. Esse nível é o primeiro de três e indica possibilidade de ocorrências relacionadas ao tempo.

Saiba mais:

Segundo informações da empresa de meteorologia Climatempo, a mudança no clima acontece por causa de uma alteração nos ventos, que passam a levar mais umidade para o estado. Esse cenário favorece a formação de nuvens carregadas e aumenta as chances de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite.

A previsão também aponta que uma frente fria deve chegar no começo da próxima semana, o que pode aumentar a quantidade de chuva em várias regiões do estado.

O que prevê o alerta para esta sexta-feira

  • Chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros no dia
  • Ventos entre 40 km/h e 60 km/h
  • Possibilidade de queda de galhos, pontos de alagamento, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia

Recomendações

  • Em caso de vento forte, evitar ficar debaixo de árvores por causa do risco de queda de galhos e raios
  • Não estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda
  • Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários