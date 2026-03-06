O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta para possibilidade de chuva forte em cidades do estado de São Paulo. Entre os municípios citados está Piracicaba e outras cidades da região. O aviso começou à 0h01 desta sexta-feira (6) e segue válido até as 23h59.
De acordo com o instituto, cidades das regiões oeste, central, norte, leste e parte do sul do estado estão na faixa amarela do sistema de alertas. Esse nível é o primeiro de três e indica possibilidade de ocorrências relacionadas ao tempo.
Saiba mais:
Segundo informações da empresa de meteorologia Climatempo, a mudança no clima acontece por causa de uma alteração nos ventos, que passam a levar mais umidade para o estado. Esse cenário favorece a formação de nuvens carregadas e aumenta as chances de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite.
A previsão também aponta que uma frente fria deve chegar no começo da próxima semana, o que pode aumentar a quantidade de chuva em várias regiões do estado.
O que prevê o alerta para esta sexta-feira
- Chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros no dia
- Ventos entre 40 km/h e 60 km/h
- Possibilidade de queda de galhos, pontos de alagamento, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia
Recomendações
- Em caso de vento forte, evitar ficar debaixo de árvores por causa do risco de queda de galhos e raios
- Não estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda
- Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas