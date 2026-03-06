O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta para possibilidade de chuva forte em cidades do estado de São Paulo. Entre os municípios citados está Piracicaba e outras cidades da região. O aviso começou à 0h01 desta sexta-feira (6) e segue válido até as 23h59.

De acordo com o instituto, cidades das regiões oeste, central, norte, leste e parte do sul do estado estão na faixa amarela do sistema de alertas. Esse nível é o primeiro de três e indica possibilidade de ocorrências relacionadas ao tempo.

Saiba mais: