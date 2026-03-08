A presença feminina entre as empresas associadas à Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) evidencia uma transformação cada vez mais perceptível no cenário empresarial local. Levantamento interno da entidade mostra que, entre os responsáveis cadastrados das empresas associadas, em média 55% são mulheres, indicando um crescimento consistente da liderança feminina no ambiente de negócios.
De um total de 7.657 cadastros de associados, 4.211 são de mulheres e 3.446 de homens. Mais do que um dado estatístico, o número aponta para uma mudança no perfil da gestão empresarial. Cada vez mais qualificadas e com visão estratégica, mulheres têm ocupado posições de comando em empresas de diferentes portes e setores — do comércio ao segmento de serviços, além da indústria.
Segundo o presidente da Acipi, Mauricio Benato, esse protagonismo também é percebido na participação das empresárias nas atividades da entidade. “No nosso dia a dia aqui na entidade, percebemos a participação das mulheres nos eventos, em programas de capacitação, cursos, palestras e iniciativas voltadas ao desenvolvimento do empreendedorismo local. Elas são experts em firmar conexões genuínas, com um olhar para o futuro muito característico”, afirma.
Exemplo de liderança feminina
A empresária Selma Romanoff, associada à Acipi e multifranqueada no ramo de alimentação (bolos e doces), representa esse movimento de gestão feminina no universo corporativo de Piracicaba. Ela também integra o CME Acipi (Conselho da Mulher Empresária da entidade). Há oito anos à frente de quatro unidades da rede Bolo da Madre — Paulista, Vila Rezende, Jardim Elite e Bairro dos Alemães — Selma lidera uma equipe formada por 15 mulheres em diferentes funções.
Com equilíbrio, empatia e dedicação, a empreendedora afirma buscar construir conexões autênticas no ambiente de trabalho. Em seu negócio, coloca em prática a experiência acumulada nas áreas de varejo, marketing e planejamento estratégico, valorizando as potencialidades de cada integrante da equipe.
Crescimento e desafios no país
O crescimento da liderança feminina nas empresas acompanha uma tendência nacional. Levantamento do Sebrae, com base em dados da PNAD Contínua do IBGE, aponta que o Brasil tem atualmente cerca de 10,4 milhões de mulheres à frente de negócios — número recorde no país.
Dados recentes também indicam que as mulheres representam aproximadamente 46,8% dos empreendedores iniciais no Brasil, o maior índice desde 2019. O cenário mostra que cada vez mais brasileiras têm transformado ideias em negócios e conquistado espaço em áreas historicamente dominadas por homens.
Apesar dos avanços, o empreendedorismo feminino ainda enfrenta desafios estruturais. Estudos do Sebrae indicam que dificuldades de acesso ao crédito, a sobrecarga da dupla jornada e a menor presença em redes tradicionais de negócios continuam entre os principais obstáculos enfrentados pelas empreendedoras.
Por outro lado, iniciativas de capacitação, programas de incentivo ao empreendedorismo feminino e a criação de redes de apoio empresarial têm contribuído para ampliar oportunidades e fortalecer a presença das mulheres na liderança de empresas.