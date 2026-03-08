A presença feminina entre as empresas associadas à Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) evidencia uma transformação cada vez mais perceptível no cenário empresarial local. Levantamento interno da entidade mostra que, entre os responsáveis cadastrados das empresas associadas, em média 55% são mulheres, indicando um crescimento consistente da liderança feminina no ambiente de negócios.

De um total de 7.657 cadastros de associados, 4.211 são de mulheres e 3.446 de homens. Mais do que um dado estatístico, o número aponta para uma mudança no perfil da gestão empresarial. Cada vez mais qualificadas e com visão estratégica, mulheres têm ocupado posições de comando em empresas de diferentes portes e setores — do comércio ao segmento de serviços, além da indústria.

Segundo o presidente da Acipi, Mauricio Benato, esse protagonismo também é percebido na participação das empresárias nas atividades da entidade. “No nosso dia a dia aqui na entidade, percebemos a participação das mulheres nos eventos, em programas de capacitação, cursos, palestras e iniciativas voltadas ao desenvolvimento do empreendedorismo local. Elas são experts em firmar conexões genuínas, com um olhar para o futuro muito característico”, afirma.