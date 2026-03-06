Os serviços de Pix Saque e Pix Troco devem deixar de ser oferecidos nas casas lotéricas a partir do dia 16 de março. A informação foi divulgada pela Federação Brasileira das Empresas Lotéricas (Febralot), que afirma ter recebido o comunicado da Caixa Econômica Federal no final de fevereiro.

A decisão provocou insatisfação entre as permissionárias. A federação enviou um ofício ao banco solicitando a revisão da medida, argumentando que os serviços foram regulamentados anteriormente por circulares da própria instituição financeira.

Até o momento, segundo a entidade, não houve retorno oficial da Caixa sobre o pedido.