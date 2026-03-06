Os serviços de Pix Saque e Pix Troco devem deixar de ser oferecidos nas casas lotéricas a partir do dia 16 de março. A informação foi divulgada pela Federação Brasileira das Empresas Lotéricas (Febralot), que afirma ter recebido o comunicado da Caixa Econômica Federal no final de fevereiro.
A decisão provocou insatisfação entre as permissionárias. A federação enviou um ofício ao banco solicitando a revisão da medida, argumentando que os serviços foram regulamentados anteriormente por circulares da própria instituição financeira.
Até o momento, segundo a entidade, não houve retorno oficial da Caixa sobre o pedido.
Ferramentas do Pix facilitam saque em dinheiro
O Pix Saque e o Pix Troco fazem parte das funcionalidades do sistema Pix criadas para ampliar os pontos de acesso a dinheiro em espécie. No caso do Pix Saque, o usuário transfere um valor para o estabelecimento por meio de um QR Code e recebe o mesmo montante em dinheiro. Já no Pix Troco, o saque ocorre durante o pagamento de um produto ou serviço.
Essas operações possuem limites definidos:
- de R$ 1 mil a R$ 3 mil durante o dia, dependendo da instituição;
- até R$ 1 mil no período noturno.
A proposta dessas ferramentas é reduzir a dependência de caixas eletrônicos e ampliar a rede de atendimento para a população.
Possível impacto nas cidades menores
Representantes do setor lotérico afirmam que a retirada dessas funcionalidades pode prejudicar, principalmente, moradores de cidades menores ou regiões com pouca presença bancária. Em muitos municípios, as casas lotéricas funcionam como um dos principais pontos de acesso a serviços financeiros, além de pagamentos de contas e recebimento de benefícios sociais.
Outro ponto levantado pelo setor é o impacto comercial da medida. Segundo a federação, não há indicação de que estabelecimentos como supermercados, farmácias ou postos de combustíveis deixarão de oferecer serviços semelhantes. Caso a suspensão ocorra apenas nas lotéricas, o setor avalia que isso pode reduzir a competitividade dessas unidades e diminuir o fluxo de clientes.
Atualmente, o Brasil possui mais de 13 mil casas lotéricas, distribuídas em todas as regiões do país.