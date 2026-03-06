Um grave acidente foi registrado na madrugada desta sexta-feira (6) na Serra de São Pedro. Uma carreta de seis eixos, carregada com aproximadamente 43 toneladas de celulose, tombou na conhecida e temida Curva do Coxo, após apresentar falha no sistema de freios durante a descida da serra.
Segundo informações, o veículo saiu da cidade de Lençóis Paulista com destino a Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba . O acidente ocorreu por volta das 2h26 da manhã, quando o motorista perdeu o controle da direção ao tentar contornar a curva sem o funcionamento adequado dos freios.
Com o impacto, a carreta tombou e a cabine ficou bastante destruída. O motorista, de 41 anos, ficou preso nas ferragens, e as equipes de resgate trabalharam por mais de quatro horas para conseguir retirá-lo com segurança.
A ocorrência mobilizou equipes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM), que permaneceram no local aguardando a chegada da perícia técnica.
O caso volta a chamar a atenção para os riscos enfrentados por veículos pesados na descida da serra, especialmente em trechos críticos como a Curva do Coxo, já conhecida por registrar diversos acidentes.