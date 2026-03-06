Um grave acidente foi registrado na madrugada desta sexta-feira (6) na Serra de São Pedro. Uma carreta de seis eixos, carregada com aproximadamente 43 toneladas de celulose, tombou na conhecida e temida Curva do Coxo, após apresentar falha no sistema de freios durante a descida da serra.

Segundo informações, o veículo saiu da cidade de Lençóis Paulista com destino a Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba . O acidente ocorreu por volta das 2h26 da manhã, quando o motorista perdeu o controle da direção ao tentar contornar a curva sem o funcionamento adequado dos freios.