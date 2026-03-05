A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, concluiu as obras de recapeamento asfáltico nas avenidas Saldanha Marinho, no bairro São Judas, e José Micheletti, na região central.

Além da nova pavimentação, as vias receberam adequações no sistema de drenagem, com melhorias na tubulação e nos dispositivos de captação de águas pluviais. As equipes também realizaram a fresagem do pavimento, procedimento que consiste na retirada da camada superficial do asfalto antigo para preparar a base que recebe o novo revestimento.

