JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
INFRAESTRUTURA

Prefeitura conclui recapeamento em duas avenidas de Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação CCS
Avenida José Micheletti, no Centro, recebeu novo pavimento asfáltico.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, concluiu as obras de recapeamento asfáltico nas avenidas Saldanha Marinho, no bairro São Judas, e José Micheletti, na região central.

Além da nova pavimentação, as vias receberam adequações no sistema de drenagem, com melhorias na tubulação e nos dispositivos de captação de águas pluviais. As equipes também realizaram a fresagem do pavimento, procedimento que consiste na retirada da camada superficial do asfalto antigo para preparar a base que recebe o novo revestimento.

VEJA MAIS:

Na avenida José Micheletti, o recapeamento foi realizado em toda a sua extensão, no trecho entre a avenida Independência e a rua XV de Novembro. Já na Saldanha Marinho, as obras contemplaram o trecho entre as avenidas Armando de Salles Oliveira e Independência.

Com a conclusão desses serviços, as equipes concentram agora os trabalhos na avenida Pompeia. No local, estão em fase final as intervenções no sistema de drenagem, que incluem a implantação de nova tubulação, levantamento de poços de visita (PV) e melhorias nas bocas de lobo, além da fresagem do pavimento.

As intervenções fazem parte do plano de melhorias na malha viária do município, com foco na segurança e na fluidez do trânsito. A prefeitura informou que a programação pode ser alterada e que as obras podem provocar desvios e bloqueios temporários no tráfego.

