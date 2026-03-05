Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial.
ESTREIAS
A NOIVA: Um solitário Frankenstein viaja para a Chicago dos anos 1930 para contactar uma cientista pioneira e lhe pedir que crie uma companheira para ele. Os dois revivem uma jovem assassinada, e a Noiva nasce.
CARA DE UM, FOCINHO DE OUTRO: Uma amante dos animais aproveita a oportunidade para usar a tecnologia que coloca sua consciência em um castor robótico, descobrindo mistérios no mundo animal que vão além do que ela poderia ter imaginado.
PUSH – NO LIMITE DO MEDO: Natalie Flores, uma corretora de imóveis grávida, está se preparando para um open house em uma propriedade com um passado sombrio. Quando um espírito maligno disfarçado de possível cliente aparece, ela entra em trabalho de parto prematuro e precisa encontrar uma maneira de escapar antes de dar à luz.
KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR (Relançamento): A Noiva é dada como morta após seu ex-chefe e amante, Bill, emboscar seu ensaio de casamento, atirar em sua cabeça e roubar seu filho ainda não nascido. Para se vingar, ela precisa primeiro caçar os quatro membros restantes do Esquadrão antes de confrontar o próprio Bill.
SEGUEM EM CARTAZ
PÂNICO 7: Um novo Ghostface surge para aterrorizar novamente a vida de Sidney Prescott. O assassino chega agora na pacata cidade onde Prescott cria sua filha, novo alvo do terror do serial killer. Focada em proteger sua família, Sidney precisará enfrentar os horrores e traumas do passado para dar fim a essa perseguição de uma vez por todas.
O MORRO DOS VENTOS UIVANTES: O Morro dos Ventos Uivantes conta a his-tória das famílias Earnshaw e Linton. Centrada em Catherine Earnshaw e Heathcliff, um romance intenso surge para destruir a vida dos dois jovens. O filho adotado do inquilino e Catherine entram em um jogo de obsessão, rejeição e vingança, ao mesmo tempo no qual tentam se distrair com essa louca paixão.
Outros títulos que seguem em exibição:
- A Empregada;
- Zootopia 2;
- Um Cabra Bom de Bola;
- (Des)controle;
- O Diário De Pilar Na Amazônia;
- Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul.
A pré-venda dos ingressos do relançamento de Crepúsculo já está disponível no site oficial e bilheterias do cinema.