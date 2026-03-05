A Operação "Mago Simão", deflagrada na manhã desta quinta-feira (5), com apoio do DEIC Piracicaba, mirou um professor e suposto day trader que atraía investidores usando sua imagem pública, e a fachada de escola de traders da empresa NEXTCAPITAL, em Indaiatuba, a 72 km de Piracicaba.

A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC/SECOLD) colocou fim a um esquema de pirâmide financeira que misturava promessas de lucros em criptomoedas com aulas de teologia e música.

O homem se apresentava como especialista desde 2016, prometendo juros de até 10% ao mês, totalmente fora da realidade do mercado financeiro. Para dar credibilidade, enviava relatórios falsos com ganhos mensais e transformava algumas vítimas em “assessores”, oferecendo 5% de comissão para recrutar novos investidores – clássico modelo de pirâmide financeira.

A NEXTCAPITAL tinha endereço na avenida Paulista e em Indaiatuba, mas nada disso passava de fachada: em um dos imóveis funcionavam consultórios de psicologia e odontologia, sem qualquer sinal da empresa. Além disso, a companhia só foi aberta oficialmente em junho de 2024 e não possuía autorização da CVM para operar com custódia de valores.

Enquanto investidores tentavam sacar seus recursos, o homem e sua esposa ostentavam viagens internacionais, carros de luxo (Mercedes-Benz C250 e uma Triumph Street Triple), e uma vida de alto padrão nas redes sociais. Curiosamente, os bens não estavam registrados em seus nomes, prática típica de lavagem de dinheiro.