Uma madrugada que parecia tranquila terminou em prisão em flagrante em Piracicaba. Um homem foi detido após furtar um transformador elétrico avaliado em cerca de R$ 50 mil de uma empresa no bairro Unileste.
O crime aconteceu por volta das 3h20 da madrugada de terça-feira (3), na rua Eugênio Losso.
A Polícia Militar foi acionada pelo Copom após o furto ser descoberto e rapidamente enviou equipes do 10º Batalhão da PM do Interior, da 4ª Companhia, para o local.
Quando chegaram, os policiais confirmaram que o equipamento havia sido levado. A partir daí começou uma caçada nas redondezas. Com apoio das equipes do pelotão Alpha, os militares intensificaram as buscas.
Pouco tempo depois, veio o flagrante: um homem foi localizado parado em frente ao endereço dentro de uma caminhonete Fiat Toro.
Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram ferramentas usadas no furto e parte do material levado da empresa, o que reforçou as suspeitas. Para completar o cerco contra o suspeito, o proprietário da empresa apresentou imagens de câmeras de segurança, que mostravam a ação criminosa e ajudaram a confirmar o envolvimento do homem.
O suspeito foi levado ao Pronto-Socorro Piracicamirim para atendimento médico e, em seguida, encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O caso chamou atenção pelo alto valor do transformador, equipamento essencial para o funcionamento da empresa e alvo frequente de criminosos por causa dos metais e componentes internos.