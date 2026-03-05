O crime aconteceu por volta das 3h20 da madrugada de terça-feira (3), na rua Eugênio Losso.

Uma madrugada que parecia tranquila terminou em prisão em flagrante em Piracicaba. Um homem foi detido após furtar um transformador elétrico avaliado em cerca de R$ 50 mil de uma empresa no bairro Unileste.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom após o furto ser descoberto e rapidamente enviou equipes do 10º Batalhão da PM do Interior, da 4ª Companhia, para o local.

Quando chegaram, os policiais confirmaram que o equipamento havia sido levado. A partir daí começou uma caçada nas redondezas. Com apoio das equipes do pelotão Alpha, os militares intensificaram as buscas.

Pouco tempo depois, veio o flagrante: um homem foi localizado parado em frente ao endereço dentro de uma caminhonete Fiat Toro.