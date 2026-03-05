Uma discussão dentro de casa terminou em morte e prisão na tarde desta quarta-feira (4), na zona sul de São Paulo. Um policial militar aposentado, de 89 anos, foi preso após matar a própria cuidadora a facadas, mulher que trabalhava justamente para ajudá-lo no dia a dia.
A Polícia Militar foi chamada no período da tarde depois de um pedido urgente de socorro em uma casa na rua Doutor Arthur Moreira de Almeida, no bairro Jardim Ângela.
Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a cuidadora caída no chão, com vários ferimentos de faca. O resgate foi acionado, mas a vítima já estava morta.
De acordo com as informações, o próprio idoso contou aos policiais que o ataque aconteceu depois de uma discussão entre os dois. O motivo da briga ainda está sendo investigado.
O homem foi conduzido e o caso registrado como feminicídio no 47º Distrito Policial (Capão Redondo), que vai investigar o que realmente aconteceu dentro da casa.
O crime abalou os vizinhos, já que a cuidadora estava ali para prestar assistência ao idoso.