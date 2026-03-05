Uma discussão dentro de casa terminou em morte e prisão na tarde desta quarta-feira (4), na zona sul de São Paulo. Um policial militar aposentado, de 89 anos, foi preso após matar a própria cuidadora a facadas, mulher que trabalhava justamente para ajudá-lo no dia a dia.

A Polícia Militar foi chamada no período da tarde depois de um pedido urgente de socorro em uma casa na rua Doutor Arthur Moreira de Almeida, no bairro Jardim Ângela.