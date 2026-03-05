A contagem regressiva para o fim de The Boys começou. O Prime Video divulgou o trailer da quinta e última temporada da série, antecipando um desfecho marcado por violência, tensão política e confrontos decisivos entre os Supers e aqueles que tentam derrubá-los.

A prévia indica que o conflito chegará ao seu ponto mais crítico. O Capitão Pátria surge em busca de se tornar ainda mais poderoso ao tentar utilizar o V-One, primeira versão do Composto V — a substância responsável por criar super-humanos no universo da produção.

Além da escalada de poder do vilão, o vídeo sugere que o personagem pode ampliar sua influência até o cenário político dos Estados Unidos.