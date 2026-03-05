A contagem regressiva para o fim de The Boys começou. O Prime Video divulgou o trailer da quinta e última temporada da série, antecipando um desfecho marcado por violência, tensão política e confrontos decisivos entre os Supers e aqueles que tentam derrubá-los.
A prévia indica que o conflito chegará ao seu ponto mais crítico. O Capitão Pátria surge em busca de se tornar ainda mais poderoso ao tentar utilizar o V-One, primeira versão do Composto V — a substância responsável por criar super-humanos no universo da produção.
Além da escalada de poder do vilão, o vídeo sugere que o personagem pode ampliar sua influência até o cenário político dos Estados Unidos.
Confronto final se aproxima
Na nova temporada, a situação dos protagonistas se torna ainda mais delicada. A poderosa corporação Vought passa a exercer domínio sobre o país, consolidando o poder do Capitão Pátria.
Enquanto isso, os integrantes do grupo conhecido como “The Boys” enfrentam um cenário desfavorável: alguns foram presos, outros estão escondidos ou separados. A trama começa justamente nesse momento de fragilidade, quando o grupo tenta reorganizar forças para impedir o avanço definitivo dos Supes.
Billy Butcher também aparece lidando com as consequências de ter utilizado uma versão temporária do Composto V, o que traz novos riscos para o personagem.
Personagens de Gen V entram na história
O trailer também confirma a presença de personagens da série derivada Gen V. As atrizes Jaz Sinclair e Lizze Broadway aparecem ao lado de Starlight, indicando que as histórias das duas produções estarão conectadas nesta reta final.
Outro destaque é o retorno de Soldier Boy, pai biológico do Capitão Pátria, que pode ter papel fundamental no conflito que definirá o futuro desse universo.
Universo criado para subverter os heróis
Criada por Eric Kripke e inspirada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson, a série se tornou conhecida por desconstruir o arquétipo clássico dos super-heróis. Na trama, heróis são celebridades administradas por uma poderosa empresa, com interesses comerciais e políticos que frequentemente entram em conflito com a segurança da população.
A quinta temporada de The Boys estreia em 8 de abril no Prime Video. Os episódios serão lançados semanalmente até o capítulo final, previsto para 20 de maio, encerrando uma das séries mais populares do streaming na última década.