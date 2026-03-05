05 de março de 2026
ASSISTA AO TRAILER!

Última temporada de The Boys ganha trailer intenso e sangrento

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Prime Video
A quinta temporada de The Boys estreia em 8 de abril no Prime Video.
A quinta temporada de The Boys estreia em 8 de abril no Prime Video.

A contagem regressiva para o fim de The Boys começou. O Prime Video divulgou o trailer da quinta e última temporada da série, antecipando um desfecho marcado por violência, tensão política e confrontos decisivos entre os Supers e aqueles que tentam derrubá-los.

A prévia indica que o conflito chegará ao seu ponto mais crítico. O Capitão Pátria surge em busca de se tornar ainda mais poderoso ao tentar utilizar o V-One, primeira versão do Composto V — a substância responsável por criar super-humanos no universo da produção.

Além da escalada de poder do vilão, o vídeo sugere que o personagem pode ampliar sua influência até o cenário político dos Estados Unidos.

Confronto final se aproxima

Na nova temporada, a situação dos protagonistas se torna ainda mais delicada. A poderosa corporação Vought passa a exercer domínio sobre o país, consolidando o poder do Capitão Pátria.

Enquanto isso, os integrantes do grupo conhecido como “The Boys” enfrentam um cenário desfavorável: alguns foram presos, outros estão escondidos ou separados. A trama começa justamente nesse momento de fragilidade, quando o grupo tenta reorganizar forças para impedir o avanço definitivo dos Supes.

Billy Butcher também aparece lidando com as consequências de ter utilizado uma versão temporária do Composto V, o que traz novos riscos para o personagem.

Personagens de Gen V entram na história

O trailer também confirma a presença de personagens da série derivada Gen V. As atrizes Jaz Sinclair e Lizze Broadway aparecem ao lado de Starlight, indicando que as histórias das duas produções estarão conectadas nesta reta final.

Outro destaque é o retorno de Soldier Boy, pai biológico do Capitão Pátria, que pode ter papel fundamental no conflito que definirá o futuro desse universo.

Universo criado para subverter os heróis

Criada por Eric Kripke e inspirada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson, a série se tornou conhecida por desconstruir o arquétipo clássico dos super-heróis. Na trama, heróis são celebridades administradas por uma poderosa empresa, com interesses comerciais e políticos que frequentemente entram em conflito com a segurança da população.

A quinta temporada de The Boys estreia em 8 de abril no Prime Video. Os episódios serão lançados semanalmente até o capítulo final, previsto para 20 de maio, encerrando uma das séries mais populares do streaming na última década.

