A temporada 2026 do tradicional "Concertos ao Cair da Tarde" começa na próxima quarta-feira (11), às 18h30, no Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe (Rua José Ferraz de Carvalho, nº 748 - Centro). Com entrada gratuita, o evento convida o público a apreciar um repertório que percorre diferentes períodos da música clássica, reunindo obras de compositores consagrados, e também homenagens a artistas ligados à história musical da cidade.
O programa inclui peças de nomes marcantes da música erudita, como Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Robert Schumann, Friedrich von Flotow, Sergei Rachmaninoff e Ernst Mahle. A diversidade do repertório promete conduzir o público por diferentes estilos e sonoridades, criando uma atmosfera intimista e contemplativa típica das apresentações realizadas no final da tarde.
A programação também reserva um momento especial dedicado a compositores que atuaram como professores em Piracicaba e deixaram contribuições significativas para a produção musical local. Entre eles está Fabiano Lozano, cuja obra “Meu grande amor” será interpretada pelo tenor Daniel de Souza. A homenagem inclui ainda o compositor Erotides de Campos, com a execução da peça “Murmúrios do Rio Piracicaba”, interpretada ao fagote por Antonio Garcia.
Com repertório variado e clima acolhedor, os "Concertos ao Cair da Tarde" têm se consolidado como uma das iniciativas culturais que aproximam o público da música de concerto. A proposta é oferecer apresentações acessíveis e de qualidade, incentivando o contato com a música clássica e valorizando, ao mesmo tempo, artistas e compositores que ajudaram a construir a tradição musical piracicabana.