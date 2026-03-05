A temporada 2026 do tradicional "Concertos ao Cair da Tarde" começa na próxima quarta-feira (11), às 18h30, no Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe (Rua José Ferraz de Carvalho, nº 748 - Centro). Com entrada gratuita, o evento convida o público a apreciar um repertório que percorre diferentes períodos da música clássica, reunindo obras de compositores consagrados, e também homenagens a artistas ligados à história musical da cidade.

O programa inclui peças de nomes marcantes da música erudita, como Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Robert Schumann, Friedrich von Flotow, Sergei Rachmaninoff e Ernst Mahle. A diversidade do repertório promete conduzir o público por diferentes estilos e sonoridades, criando uma atmosfera intimista e contemplativa típica das apresentações realizadas no final da tarde.

