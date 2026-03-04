Idealizada pela Escola Bauhaus e pela artista e produtora cultural Giulia Zen, a exposição tem como propósito ampliar a visibilidade da arte feita por mulheres e fomentar reflexões sobre a presença feminina no circuito artístico. A iniciativa propõe ao público uma imersão em diferentes linguagens, técnicas e narrativas, evidenciando a pluralidade de expressões que compõem o cenário atual das artes visuais.

Em celebração ao Mês da Mulher, a exposição “Onde Estão as Mulheres Artistas?” chega a Piracicaba com uma programação especial em dois importantes espaços culturais da cidade. A mostra será realizada na Escola Bauhaus e no Museu Prudente de Moraes, reunindo mais de 25 artistas visuais e destacando a produção artística feminina contemporânea.

A abertura na Escola Bauhaus (Rua José Pinto de Almeida, 172 - Bairro Alto) acontece nesta sexta-feira (06), a partir das 19h. Participam desta etapa as artistas Mia Gandolfi, Carmelina Piza, Karine Colevati, Laís Ferreira, Luana Sentelhas, Mila, May Freire, Nilza do Amaral Gurgel, Xavas, Patricia Furtini, Selene Nogueira, Tatiana Tavares e Coisa de Flor. A programação começa com a recepção do público, seguida, às 19h30, por fala das organizadoras e espaço aberto para que as artistas compartilhem seus processos criativos. Às 20h, o evento segue com coquetel, apresentação da DJ Brendão e live painting com Sah Hudson no quintal da escola. O encerramento está previsto para as 21h30.

Já no sábado (07), às 11h, a abertura no Museu Prudente de Moraes (Rua Santo Antônio, 641 - Centro) contará com as artistas Beatriz Marconato, Raphaelli, Dani Carneiro, Flavia Redivo, Isabela Zerimar, Jana Cunha, Julia Campos, Giulia Zen, Apoena Arte, Ju Meira, Lara Balaminutti, Merakitub, Sah Hudson e Amorfa. Após a recepção, às 11h20, as organizadoras apresentam oficialmente a mostra e abrem espaço para fala das artistas. Em seguida, o público participa de uma vivência artística conduzida pela ceramista convidada Thaís Saraiva, promovendo uma experiência prática e interativa. O encerramento está programado para as 13h, consolidando as duas aberturas como momentos complementares de celebração e fortalecimento da arte feita por mulheres em Piracicaba.