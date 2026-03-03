A empresa MSC Cruzeiros, em conjunto com a Embaixada do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, divulgou nesta segunda-feira (3) um comunicado direcionado a brasileiros que estão a bordo de um navio no país. A orientação ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio após ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã.

De acordo com o documento, os passageiros não precisam adotar medidas imediatas. A companhia informou que organizará os voos de retorno assim que os aeroportos forem reabertos e houver condições para deslocamento. A empresa também declarou que mantém contato com autoridades locais e parceiros internacionais para acompanhar os desdobramentos.

