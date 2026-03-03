A empresa MSC Cruzeiros, em conjunto com a Embaixada do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, divulgou nesta segunda-feira (3) um comunicado direcionado a brasileiros que estão a bordo de um navio no país. A orientação ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio após ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã.
De acordo com o documento, os passageiros não precisam adotar medidas imediatas. A companhia informou que organizará os voos de retorno assim que os aeroportos forem reabertos e houver condições para deslocamento. A empresa também declarou que mantém contato com autoridades locais e parceiros internacionais para acompanhar os desdobramentos.
A embaixada orientou que cidadãos brasileiros mantenham comunicação com os postos consulares em Doha e Abu Dhabi, responsáveis por repassar informações atualizadas e instruções de segurança.
O comunicado esclarece que eventuais voos de repatriação organizados por embaixadas são administrados pelas autoridades nacionais, cabendo à MSC colaborar com os procedimentos e prestar suporte aos passageiros enquanto aguardam a retomada do transporte aéreo. A companhia também informou que sua equipe de atendimento está disponível para auxiliar no acesso ao site de registro e no contato com os consulados.
Conflito no Oriente Médio
No sábado (28), Estados Unidos e Israel iniciaram uma série de ataques contra o Irã, em meio a impasses envolvendo o programa nuclear iraniano.
Após as ações, o governo iraniano anunciou medidas de retaliação contra países do Oriente Médio que sediam bases militares norte-americanas, entre eles Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque.
No domingo, veículos estatais iranianos informaram que o líder supremo do país, Ali Khamenei, teria morrido em decorrência dos ataques. Após a divulgação, autoridades iranianas mencionaram a possibilidade de ampliar as ações militares.
O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou que o país considera responder aos ataques. Já o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que haverá reação caso ocorram novos ataques contra interesses dos Estados Unidos.
As ações entre as partes continuam, segundo informações divulgadas no domingo.