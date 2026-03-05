Moradores do bairro Jardim Europa, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da Praça General Carlos Machado Bittencourt.

De acordo com os relatos, as calçadas do espaço estão quebradas, o que dificulta a passagem de pedestres que utilizam o local diariamente. A situação, segundo moradores, afeta principalmente pessoas que caminham pela praça e utilizam as calçadas para acesso às residências, comércios próximos e escola.

