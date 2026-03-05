Moradores do bairro Jardim Europa, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da Praça General Carlos Machado Bittencourt.
De acordo com os relatos, as calçadas do espaço estão quebradas, o que dificulta a passagem de pedestres que utilizam o local diariamente. A situação, segundo moradores, afeta principalmente pessoas que caminham pela praça e utilizam as calçadas para acesso às residências, comércios próximos e escola.
Os moradores também informaram que há lixeiras danificadas espalhadas pela praça. Em alguns pontos, os recipientes não estão em condições de uso, o que contribui para o descarte de resíduos em áreas próximas.
Outro problema apontado é o mau cheiro em determinados trechos do espaço, atribuído ao acúmulo de lixo. Segundo os relatos, a situação tem sido percebida com frequência por quem passa ou utiliza a praça.
A Praça General Carlos Machado Bittencourt é utilizada por moradores da região para caminhadas e momentos de permanência ao ar livre. Diante das condições relatadas, moradores solicitam a realização de serviços de manutenção nas calçadas, a substituição das lixeiras danificadas e ações de limpeza no local.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que os serviços de corte de mato e remoção de galhos de árvores da Praça General Carlos Machado Bittencourt, no bairro Jardim Europa, foram concluídos. Os serviços realizados ocorreram, respectivamente, na última sexta-feira, 27/02, e na manhã desta quarta-feira, 04/03.
As lixeiras serão substituídas amanhã, quinta-feira, 05/03. Quanto ao reparo das calçadas, o local passará por vistorias da equipe de obras e, posteriormente, o serviço será incluído na programação".