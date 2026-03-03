O lançamento reuniu o prefeito Helinho Zanatta, o secretário Luciano Celêncio, o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba, Luis Chorilli Neto, o CEO da Geopixel, Fernando Leonardi, além dos vereadores Pedro Kawai, representando a Câmara Municipal, Silvia Morales, Fabio Silva e Renan Paes. Também participaram profissionais da área de engenharia, construção civil e arquitetura.

O novo Portal de Alvará de Obras é uma solução desenvolvida pela Geopixel e voltada à tramitação técnica de processos de alvará, operando de forma integrada ao geoprocessamento municipal. O sistema foi estruturado para tornar a análise mais ágil, segura e precisa, além de garantir maior padronização dos procedimentos.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, em parceria com a Geopixel, empresa especializada em inteligência municipal, apresentou hoje, 03/03, o novo sistema eletrônico de análise e aprovação de projetos de obras, durante evento realizado na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba (AEAP). A plataforma objetiva agilizar processos de solicitação e liberação de alvarás e vai operar oficialmente a partir da segunda-feira, 09/03, no link: https://obrasaprovacoes.piracicaba.sp.gov.br/alvara-piracicaba/login.html.

“Com a implantação do portal de Alvará de Obras, estamos dando um passo importante na modernização da Administração Pública. O grande entrave, até então, era o processo analógico, que atrasava e dificultava o trabalho de todos os envolvidos. Agora, com essa ferramenta, serão facilitados os trabalhos tanto dos profissionais quanto dos próprios servidores da Prefeitura. E, além disso, é importante dizer que essa plataforma integra também todo um trabalho feito pela Geopixel que realizou o georreferenciamento de toda a cidade, construindo uma base altamente atualizada, precisa e confiável. Essa atualização permite que a aprovação de projetos seja integrada, automática e muito mais ágil”, discursou o prefeito Helinho Zanatta.

Para cidadãos e profissionais da área, a principal mudança será o acesso a um portal exclusivo para protocolar pedidos de alvará de obras. Na nova plataforma, o responsável técnico deverá preencher um formulário mais detalhado, com informações completas sobre o projeto, os profissionais envolvidos e o imóvel objeto do processo. O sistema permitirá a solicitação de alvarás residenciais, comerciais, industriais e para condomínios, tanto para construção, reforma e demolição, quanto para procedimentos como unificação, desdobro, desmembramento, retificação e adaptação.

“A gestão quer proporcionar à cidade e à Prefeitura essa tecnologia. O prefeito Helinho Zanatta entendeu a necessidade e não poupou esforços nesse investimento. Com o portal, teremos mais agilidade, além de informações mais precisas. O banco de dados será alimentado continuamente, e a integração do sistema vai permitir maior eficiência. Este é um passo importante”, acrescentou Celêncio.