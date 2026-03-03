A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, em parceria com a Geopixel, empresa especializada em inteligência municipal, apresentou hoje, 03/03, o novo sistema eletrônico de análise e aprovação de projetos de obras, durante evento realizado na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba (AEAP). A plataforma objetiva agilizar processos de solicitação e liberação de alvarás e vai operar oficialmente a partir da segunda-feira, 09/03, no link: https://obrasaprovacoes.piracicaba.sp.gov.br/alvara-piracicaba/login.html.
O novo Portal de Alvará de Obras é uma solução desenvolvida pela Geopixel e voltada à tramitação técnica de processos de alvará, operando de forma integrada ao geoprocessamento municipal. O sistema foi estruturado para tornar a análise mais ágil, segura e precisa, além de garantir maior padronização dos procedimentos.
O lançamento reuniu o prefeito Helinho Zanatta, o secretário Luciano Celêncio, o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba, Luis Chorilli Neto, o CEO da Geopixel, Fernando Leonardi, além dos vereadores Pedro Kawai, representando a Câmara Municipal, Silvia Morales, Fabio Silva e Renan Paes. Também participaram profissionais da área de engenharia, construção civil e arquitetura.
“Com a implantação do portal de Alvará de Obras, estamos dando um passo importante na modernização da Administração Pública. O grande entrave, até então, era o processo analógico, que atrasava e dificultava o trabalho de todos os envolvidos. Agora, com essa ferramenta, serão facilitados os trabalhos tanto dos profissionais quanto dos próprios servidores da Prefeitura. E, além disso, é importante dizer que essa plataforma integra também todo um trabalho feito pela Geopixel que realizou o georreferenciamento de toda a cidade, construindo uma base altamente atualizada, precisa e confiável. Essa atualização permite que a aprovação de projetos seja integrada, automática e muito mais ágil”, discursou o prefeito Helinho Zanatta.
Para cidadãos e profissionais da área, a principal mudança será o acesso a um portal exclusivo para protocolar pedidos de alvará de obras. Na nova plataforma, o responsável técnico deverá preencher um formulário mais detalhado, com informações completas sobre o projeto, os profissionais envolvidos e o imóvel objeto do processo. O sistema permitirá a solicitação de alvarás residenciais, comerciais, industriais e para condomínios, tanto para construção, reforma e demolição, quanto para procedimentos como unificação, desdobro, desmembramento, retificação e adaptação.
“A gestão quer proporcionar à cidade e à Prefeitura essa tecnologia. O prefeito Helinho Zanatta entendeu a necessidade e não poupou esforços nesse investimento. Com o portal, teremos mais agilidade, além de informações mais precisas. O banco de dados será alimentado continuamente, e a integração do sistema vai permitir maior eficiência. Este é um passo importante”, acrescentou Celêncio.
Leonardi ainda salientou que a plataforma foi desenvolvida para oferecer mais precisão e integração entre os diferentes setores da administração municipal. “Esse é um marco importante para Piracicaba. Com esse sistema, os processos de emissão de documentos e alvarás serão feitos de forma 100% digital e eletrônica. Isso vai garantir controle e eficiência dos atos, deixando tudo mais ágil e automático”, afirmou.
Um dos principais diferenciais do novo portal é a integração direta com o Cadastro Imobiliário municipal, assegurando atualização constante da base de dados territorial a cada projeto aprovado. A ferramenta também está conectada ao sistema tributário, fortalecendo a governança municipal, ampliando o controle sobre as informações e contribuindo para uma gestão mais eficiente e confiável.
“O portal significa modernização, demonstrando que esta gestão está buscando sair do modo analógico para entrar o mundo digital e toda uma cadeia de profissionais vai ser beneficiadas por isso”, disse Kawai.
Por fim, Chorilli destacou a importância da modernização para os profissionais da cidade. “Os profissionais de engenharia e arquitetura sabem, reconhecem o quanto demoram as aprovações, os processos de emissão de documentos e alvarás. Com esse novo sistema, agora visualizamos uma alternativa”.