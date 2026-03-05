A Guarda Revolucionária do Irã realizou novos ataques com mísseis e drones contra Israel nesta quarta-feira (4), segundo informações divulgadas pela mídia estatal iraniana. A ofensiva ocorreu após um pronunciamento transmitido pela televisão no país.

Durante o discurso, o clérigo Abdollah Javadi Amoli, uma das principais autoridades religiosas do Irã, fez ameaças diretas a Israel e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No pronunciamento, o religioso afirmou que “derramar o sangue de israelenses e de Trump” seria um dever para muçulmanos xiitas devotos.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O xiismo é a vertente do islamismo adotada como religião oficial no Irã e base da estrutura política e religiosa do país. Aos 92 anos, Javadi Amoli também integra a Assembleia de Peritos, órgão responsável por discutir a sucessão do líder supremo iraniano.