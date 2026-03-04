Uma batida brutal entre um carro e um caminhão tirou a vida de um motorista nesta quarta-feira (4), no km 70 da rodovia Wilson Finardi, a SP 191, em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A vítima conduzia um veículo Fiat Strada quando houve a colisão, com morte no local, antes da chegada do socorro. O motorista do caminhão nada sofreu.