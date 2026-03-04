04 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
ACIDENTE COM MORTE

Colisão violenta entre carro e caminhão mata motorista na SP 191

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp
O carro foi atingido lateralmente pelo caminhão.
  Uma batida brutal entre um carro e um caminhão tirou a vida de um motorista nesta quarta-feira (4), no km 70 da rodovia Wilson Finardi, a SP 191, em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A vítima conduzia um veículo Fiat Strada quando houve a colisão, com morte no local, antes da chegada do socorro. O motorista do caminhão nada sofreu.

De acordo com as informações, o carro foi atingido lateralmente pelo caminhão. As causas ainda são investigadas.

Além das equipes de socorro, a Polícia Militar Rodoviária também atendeu a ocorrência, com apoio da concessionária. Após a colisão, a pista precisou ser parcialmente interditada, com funcionamento no sistema “pare e siga".

Equipes de perícia estiveram no local para os procedimentos necessários, e o corpo foi removido pela funerária após o IML.

