Uma batida brutal entre um carro e um caminhão tirou a vida de um motorista nesta quarta-feira (4), no km 70 da rodovia Wilson Finardi, a SP 191, em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba.
A vítima conduzia um veículo Fiat Strada quando houve a colisão, com morte no local, antes da chegada do socorro. O motorista do caminhão nada sofreu.
De acordo com as informações, o carro foi atingido lateralmente pelo caminhão. As causas ainda são investigadas.
Além das equipes de socorro, a Polícia Militar Rodoviária também atendeu a ocorrência, com apoio da concessionária. Após a colisão, a pista precisou ser parcialmente interditada, com funcionamento no sistema “pare e siga".
Equipes de perícia estiveram no local para os procedimentos necessários, e o corpo foi removido pela funerária após o IML.