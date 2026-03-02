Os dias de passeio se transformaram em espetáculo para moradores de Piracicaba. Um grupo animado de quatis decidiu literalmente “dominar” as áreas verdes dos parques do Jardim Brasília e do Santa Cecília, chamando atenção de crianças, adultos, idosos e até daqueles que só passam de bicicleta por ali.
Eles exploram, sobem em troncos, farejam cantos escondidos, “investigam” lanches esquecidos no chão, atravessam ruas e chegam a posar para fotos como se fossem estrelas no local, sem se intimidar com as pessoas.
As crianças, especialmente, ficam encantadas com a presença dos animais, que parecem participar de um safari urbano improvisado. Motoristas precisam ficar atentos nas ruas, em especial a Luciano Gallet, a Irmã Margarida Maria, da escola municipal do Jardim Brasília, e em muitas outras no entorno dos parques, bosques e campos.
“Quando chegamos no parque, parece que os quatis combinaram um passeio”, brincou a vendedora Rafaela Leite, 32, do Jardim Brasília, observando os bichinhos em fila, como se estivessem mostrando o caminho pela trilha.
Os quatis são conhecidos por viver em grupos sociais e podem ser bastante curiosos — que, embora engraçado, também levanta reflexões sobre a relação entre cidade e natureza.
Especialistas em comportamento animal lembram que tais aparições — cada vez mais comuns em áreas urbanas com muito verde — podem estar relacionadas à busca por alimentos fáceis ou à perda de habitat tradicional. Apesar da boa vontade dos quatis em “participar” da vida citadina, pesquisadores e muitos moradores alertam: é importante manter distância respeitosa e não alimentar os animais, para evitar conflitos e hábitos que possam prejudicá-los.
No fim do dia, após muita bagunça, os grupos de quatis se dispersam pelas copas das árvores e arbustos, deixando para trás risos, fotos e histórias que prometem aparecer nas conversas do bairro por dias. Uma certeza ficou: quem frequentar os parques do Jardim Brasília e Santa Cecília pode encontrar não só verde — mas também rostos peludos prontos para surpreender.