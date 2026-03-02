Eles exploram, sobem em troncos, farejam cantos escondidos, “investigam” lanches esquecidos no chão, atravessam ruas e chegam a posar para fotos como se fossem estrelas no local, sem se intimidar com as pessoas.

Os dias de passeio se transformaram em espetáculo para moradores de Piracicaba. Um grupo animado de quatis decidiu literalmente “dominar” as áreas verdes dos parques do Jardim Brasília e do Santa Cecília, chamando atenção de crianças, adultos, idosos e até daqueles que só passam de bicicleta por ali.

As crianças, especialmente, ficam encantadas com a presença dos animais, que parecem participar de um safari urbano improvisado. Motoristas precisam ficar atentos nas ruas, em especial a Luciano Gallet, a Irmã Margarida Maria, da escola municipal do Jardim Brasília, e em muitas outras no entorno dos parques, bosques e campos.

“Quando chegamos no parque, parece que os quatis combinaram um passeio”, brincou a vendedora Rafaela Leite, 32, do Jardim Brasília, observando os bichinhos em fila, como se estivessem mostrando o caminho pela trilha.

Os quatis são conhecidos por viver em grupos sociais e podem ser bastante curiosos — que, embora engraçado, também levanta reflexões sobre a relação entre cidade e natureza.