O empresário Daniel Vorcaro, dono e principal controlador do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) em São Paulo durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A operação investiga um esquema de fraudes financeiras que envolve suspeitas de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa.

Além da prisão de Vorcaro, a operação cumpre outros três mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, com apoio técnico do Banco Central do Brasil. A Justiça também determinou o afastamento de investigados de cargos públicos e o bloqueio e sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, medida que busca impedir a movimentação de recursos ligados ao grupo e preservar valores possivelmente associados às irregularidades investigadas:



Nascido em 6 de outubro de 1983, em Belo Horizonte, Daniel Vorcaro tem 42 anos e é formado em Economia, com MBA em Business/Managerial Economics pelo IBMEC. Ele ganhou projeção nacional ao expandir seus negócios no setor financeiro e após o Banco Master realizar operações de grande porte com o Banco de Brasília, que adquiriu títulos de crédito emitidos pela instituição operações que estão no centro das investigações da Polícia Federal.