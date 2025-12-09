O documento digitalizado estava no celular do empresário Daniel Vorcaro, dono do Master, e revela um compromisso de R$ 129 milhões, dividido em 36 parcelas mensais que somariam cerca de R$ 3,6 milhões por mês ao escritório. A contratação teria começado no início de 2024.

Um contrato firmado entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes Advogados, dirigido por Viviane Barci de Moraes — esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes — voltou ao centro das discussões após ser encontrado pela Polícia Federal durante a Operação Compliance Zero.

A apuração foi divulgada inicialmente pela jornalista Malu Gaspar, do O Globo. De acordo com ela, o acordo não se limitava a um caso específico: o escritório prestaria assessoria jurídica ampla, de acordo com demandas apresentadas pelo banco. A equipe do ministro e o escritório foram procurados pela coluna, mas ainda não se manifestaram.

O interesse pelo contrato ocorre em meio à repercussão recente da compra de uma mansão de 725 m² no Lago Sul, em Brasília, pela família do ministro. O imóvel, um dos mais disputados da região, custou R$ 12 milhões, pagos integralmente.

A Operação Compliance Zero, que levou à apreensão do material, investiga possíveis irregularidades envolvendo instituições financeiras e executivos. O caso segue em análise pela PF, que ainda deve aprofundar a origem e o propósito dos documentos recolhidos.