09 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
INVESTIGAÇÃO

Contrato de R$129 mi liga Banco Master à mulher de Moraes; VEJA

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Isac Nóbrega/PR

Um contrato firmado entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes Advogados, dirigido por Viviane Barci de Moraes — esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes — voltou ao centro das discussões após ser encontrado pela Polícia Federal durante a Operação Compliance Zero.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O documento digitalizado estava no celular do empresário Daniel Vorcaro, dono do Master, e revela um compromisso de R$ 129 milhões, dividido em 36 parcelas mensais que somariam cerca de R$ 3,6 milhões por mês ao escritório. A contratação teria começado no início de 2024.

A apuração foi divulgada inicialmente pela jornalista Malu Gaspar, do O Globo. De acordo com ela, o acordo não se limitava a um caso específico: o escritório prestaria assessoria jurídica ampla, de acordo com demandas apresentadas pelo banco. A equipe do ministro e o escritório foram procurados pela coluna, mas ainda não se manifestaram.

O interesse pelo contrato ocorre em meio à repercussão recente da compra de uma mansão de 725 m² no Lago Sul, em Brasília, pela família do ministro. O imóvel, um dos mais disputados da região, custou R$ 12 milhões, pagos integralmente.

A Operação Compliance Zero, que levou à apreensão do material, investiga possíveis irregularidades envolvendo instituições financeiras e executivos. O caso segue em análise pela PF, que ainda deve aprofundar a origem e o propósito dos documentos recolhidos.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários