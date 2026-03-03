A morte da adolescente Marta Isabelle dos Santos Silva, de 16 anos, provocou forte comoção nacional após a divulgação de detalhes considerados chocantes pela investigação. A jovem foi encontrada sem vida no dia 24 de fevereiro, em uma residência no bairro Jardim Santana, zona leste de Porto Velho.

De acordo com a apuração, a violência teria sido motivada por mensagens encontradas no celular da adolescente, o que teria gerado a reação do pai. A partir daí, segundo a polícia, ela passou a ser submetida a agressões constantes e mantida em cárcere privado por aproximadamente dois meses.

Larvas em feridas e pedido de socorro

Relatórios periciais apontam que, na fase final, a adolescente apresentava feridas abertas com presença de larvas, indicando infecção grave e abandono extremo. Ainda conforme a investigação, ela teria pedido ajuda repetidas vezes, mas não recebeu atendimento médico nem qualquer tipo de assistência.