O impacto do conflito no Oriente Médio vai muito além das fronteiras da região. A instabilidade atinge diretamente a aviação internacional e, por consequência, o turismo mundial. Isso acontece porque alguns dos aeroportos mais estratégicos do planeta estão concentrados justamente ali, funcionando como elo entre continentes.

Nos últimos anos, o Oriente Médio se consolidou como o principal corredor aéreo entre Ocidente e Oriente. Passageiros da América do Sul, Europa e África utilizam conexões na região para chegar a destinos na Ásia e na Oceania, reduzindo tempo de voo e ampliando opções de rotas.

Hubs que movem o mundo