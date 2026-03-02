A medida afeta principalmente conexões que passam por dois dos maiores hubs globais: Dubai e Doha. Como essas cidades concentram rotas entre Europa, Ásia, África e Américas, qualquer instabilidade gera reflexos em cadeia no sistema aéreo mundial. O Ministério das Relações Exteriores orienta que brasileiros evitem viagens não essenciais para áreas afetadas pela instabilidade e recomenda acompanhamento constante dos comunicados oficiais.

A escalada do conflito no Oriente Médio já provoca impactos diretos no transporte aéreo internacional. O fechamento temporário de corredores estratégicos no Golfo levou ao cancelamento ou interrupção de aproximadamente 2 mil voos em apenas um fim de semana, segundo levantamentos de consultorias de tráfego aéreo.

O Oriente Médio funciona como um dos principais pontos de conexão do planeta. Passageiros que partem do Brasil ou de outros países das Américas frequentemente utilizam escalas na região para chegar à Ásia, Europa e África.

Com o fechamento de espaço aéreo e restrições operacionais, aeronaves precisaram ser redirecionadas, rotas alongadas e voos suspensos por questões de segurança. O impacto não atinge apenas quem tem como destino final o Golfo, mas também viajantes em conexão.

Companhias suspendem operações

Entre as empresas mais afetadas estão a Emirates e a Qatar Airways, que utilizam Dubai e Doha como centros principais de distribuição de voos. A Emirates registrou cerca de 500 voos diários afetados ao redor de seu hub. Já a Qatar Airways também anunciou suspensões temporárias e ajustes imediatos em sua malha aérea.