JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
EMPREGO NA REGIÃO

Nestlé realiza mutirão com 50 vagas na região

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
A Nestlé abriu 50 vagas de emprego na região de Piracicaba e promove, no dia 4 de março, uma ação presencial para entrevistas e cadastro de currículos. As oportunidades são para atuação em Araras, em parceria com a prefeitura do município.

A mobilização será realizada no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Cargos e exigências

As vagas são para auxiliar de embalagem, auxiliar de fabricação e operador de máquinas. Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em turnos.

No caso da função de operador de máquinas, também é exigida experiência comprovada na área.

Como participar

Os interessados devem comparecer ao PAT, localizado na Avenida Zurita, 681, no Jardim Belvedere, em Araras, das 8h às 11h e das 14h às 16h. É obrigatório levar currículo impresso e histórico escolar.

Além das entrevistas presenciais, haverá captação de currículos para futuras oportunidades.

Benefícios oferecidos

As vagas contam com plano médico, plano odontológico e vale-alimentação, além da possibilidade de crescimento profissional dentro da empresa.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3544-9400, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

