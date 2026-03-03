A Nestlé abriu 50 vagas de emprego na região de Piracicaba e promove, no dia 4 de março, uma ação presencial para entrevistas e cadastro de currículos. As oportunidades são para atuação em Araras, em parceria com a prefeitura do município.

A mobilização será realizada no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Cargos e exigências

As vagas são para auxiliar de embalagem, auxiliar de fabricação e operador de máquinas. Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em turnos.